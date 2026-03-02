Vill du jobba hos ArkivDigital?
Arkiv Digital Ad AB / Foto- och filmjobb / Täby Visa alla foto- och filmjobb i Täby
2026-03-02
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arkiv Digital Ad AB i Täby
, Stockholm
, Uppsala
, Vadstena
, Mariestad
eller i hela Sverige
VILL DU JOBBA HOS ARKIVDIGITAL?
Vi söker en ARKIVFOTOGRAF som vill hjälpa oss att digitalisera kulturarvet för framtiden!
ArkivDigital AD AB söker en medarbetare till vår arbetsplats belägen i Riksarkivets (Arninge) forskarsal för en tillsvidare deltidstjänst. Vi fotograferar böcker med stor försiktighet och effektivitet. Bilderna läggs sedan upp i vår bildtjänst på internet.
Som ARKIVFOTOGRAF passar du som är effektiv, har stor självdisciplin, är noggrann och pålitlig. Meriterande är att du kan läsa äldre handstil (1600-/1700tal), att du är bevandrad inom arkivforskning/NAD och har släktforskningskunskaper. Vi tycker även det vore bra om du har varit på platsen och forskat själv.
Vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet.
Observera att den här tjänsten inte innebär ett konstnärligt arbete. Trots att det är märkt med titeln "Fotograf" så är det alltså inget kreativt yrke.
Anställningen är på 70% (arkivets öppettider) som motsvarar 28 h/v med start 30 mars. För att se vilka arbetstider som gäller så gå in på https://riksarkivet.se/utforska-och-bestall/besok-vara-lasesalar/lund.
Utbildning kommer ske internt i ca två veckor.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi har givetvis kollektivavtal.
Är du intresserad av tjänsten och passar in i beskrivningen? Tveka inte att kontakta oss på ansokan@arkivdigital.se
senast den 20 mars och berätta mer om dig själv.
OBS! Vi tar inte emot ansökningar via bemanningsföretag och dylikt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: ansokan@arkivdigital.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ARN". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arkiv Digital Ad AB
(org.nr 556688-7633), https://www.arkivdigital.se
Mätslingan 17 (visa karta
)
187 66 TÄBY Arbetsplats
AD ARN Jobbnummer
9770775