Vill du jobba extra hos mig?
2026-05-31
Publiceringsdatum2026-05-31Om företaget
Civitas Assistans grundades för att erbjuda något unikt inom personlig assistans i Dalarna: ett varmt, familjärt och samtidigt professionellt alternativ. Vi som jobbar här har lång erfarenhet av assistans både privat och professionellt. Som personlig assistent hos oss kommer du att vara en nyckelperson i någons liv. Därför tar vi vår roll som arbetsgivare på allvar. Hos oss får du inte bara ett jobb, du får ett sammanhang där du kan växa, påverka och känna dig viktig. Den kontaktperson du tilldelas har personlig erfarenhet från assistentjobbet och har på så sätt en större förståelse för både din och kundens situation.
Vi driver Civitas Assistans med en tydlig vision: att varje kund ska känna sig sedd, hörd och 100% trygg.
Välkommen med din ansökan så kan du bli en av oss.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du varje dag får möjlighet att göra verklig skillnad? Nu söker jag dig som vill arbeta som timvikarie i min assistans. Hos mig blir du inte bara en viktig person i vardagen – du blir också en trygghet, en stöttepelare och en uppskattad del av mitt liv.
Vem är jag?
Jag är en glad, charmig och nyfiken kille på 15 år som tycker om att upptäcka världen och människorna omkring mig. Jag bor i Sundborn tillsammans med min familj och vår katt, och jag går i skolan i Falun.
Jag har bland annat en CP-skada, dövblindhet och en intellektuell funktionsnedsättning. Det gör att jag behöver en trygg och närvarande person vid min sida för att kunna leva mitt liv fullt ut, känna mig delaktig och ha en fungerande och meningsfull vardag. Som personlig assistent hos mig får du en mycket viktig roll – både för mig och för min familj.
Min dövblindhet gör att jag har ett stort behov av stöd i kommunikationen, både för att förstå andra och för att själv kunna göra mig förstådd. Jag behöver också hjälp för att kunna uppleva och utforska världen på olika sätt. Jag är en kille som tycker mycket om livet och vill vara med där det händer.
I vardagen behöver jag också stöd med bland annat motorisk träning, personlig hygien samt måltider.
Vem söker jag?
Jag söker dig som är flexibel, trygg, ansvarstagande, initiativrik och har ett stort tålamod. Du är gärna påhittig och kan möta både fartfyllda stunder och lugnare dagar med samma värme och engagemang. Jag tycker om både bus, äventyr och aktivitet – men också om mysiga och lugna stunder. Ena dagen kanske det handlar om fart och fläkt, nästa om soffhäng och närvaro. Det viktigaste är att du tycker om att arbeta nära människor och känner glädje i att få vara med och bidra till min utveckling, min trygghet och min livskvalitet.
Hos mig arbetar redan idag ett fint team av assistenter som på olika sätt förgyller min vardag. Nu hoppas jag att just du vill bli en del av vårt team..
Har du erfarenhet av tecken, teckenspråk eller taktil kommunikation är det ett stort plus, men det är inget krav. Det viktigaste är att du är nyfiken, lyhörd och villig att lära dig mitt alldeles egna sätt att kommunicera.Om tjänsten
Jag behöver assistans dygnet runt, vilket innebär att du som assistent arbetar dag, kväll och vaken natt – både vardagar och helger.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
• Ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Vara rökfri
• Ha B-körkort och tillgång till bil för att kunna ta dig till och från arbetsplatsen
• Tåla katt, då det finns katt i familjen
• Kunna lämna ett registerutdrag
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete som personlig assistent
• Erfarenhet av tecken, teckenspråk eller taktil kommunikation Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Civitas Assistans AB
(org.nr 559501-1379)
784 54 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Unni Viberg unni@civitasassistans.se 0768933880 Jobbnummer
9938061