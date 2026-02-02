Vill du jobba där sommaren händer?
2026-02-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
Mackverket söker crew till våra food trucks!
I sommar rullar Mackverkets food trucks ut på festivaler, event och platser där det händer grejer - runt om i Stockholm och även på andra orter. Nu letar vi efter fler stjärnor som vill hänga med på resan.
Hos oss jobbar du i ett öppet kök på hjul, där matlagning, tempo och mötet med gästerna går hand i hand. Det är svettigt, kul, intensivt och extremt givande. Kort sagt: inte ett vanligt köksjobb.
Vad du gör hos oss
Lagar mat från grunden med bra råvaror
Möter gäster och levererar service med härligt attityd och värme
Jobbar i högt tempo tillsammans med ett tajt team
Håller koll på hygien, egenkontroll och allergener
Beställer, tar emot varor och tänker smart kring svinn
Vem vi tror att du är
Du gillar fart, fläkt och utmaningar
Du är serviceinriktad, stresstålig och lösningsorienterad
Du trivs bäst när det är teamwork och bra stämning
Du har erfarenhet från restaurang (stort plus)
Kockutbildning är meriterande
B-körkort? Meriterande!
Om Mackverket
Mackverket är ett professionellt kök med familjär känsla.Vi brinner för kvarter, säsong och riktigt matiga mackor.Hos oss är varje gäst en stammis och varje medarbetare en viktig del av laget.
Vi jobbar prestigelöst, kreativt och alltid tillsammans - oavsett om det är rusning, regn eller rockfestival.
Praktiskt
Säsongsjobb: maj-augusti Stockholm + andra orter Möjlighet till förlängning
Läs mer om oss på www.mackverket.se
Skicka CV + personligt brev till jobb@mackverket.se
OBS! MÄRK ANSÖKAN MED "SOMMARTRUCK" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
