Vill Du Hjälpa Kreatörer I Skellefteå Att Växa Med Sina Företag? - Piteå Science Park AB - Kontorsjobb i Skellefteå

Piteå Science Park AB / Kontorsjobb / Skellefteå2020-03-10Go Business är Piteå Science Parks företagsinkubator för kreatörer, kulturarbetare och tjänsteinnovatörer. Nu söker vi en innovationsledare/affärscoach till Skellefteå.Vi tror att norra Sverige blir en ännu härligare plats om fler människor här kan bli verksamma inom sin passion och med de idéer de brinner för. Hos Go Business får entreprenörer inom kreativa och kulturella näringar stöd i att utveckla sina affärsidéer och ta nästa steg med varumärkesbygge, paketering, marknadsföring och innovation. Vi erbjuder två kostnadsfria program med föreläsningar och workshops, coachning, utvecklingsverktyg och kreativa miljöer där företagen får lära och växa tillsammans. Vi arbetar online för att göra innehållet tillgängligt för hela norra regionen. Fysisk inkubator finns i Piteå, Luleå och Skellefteå. Vi jobbar i ett team med skön gemenskap och en utforskande kultur, och lovar att du får massor av energi tillbaka från alla engagerade företagare och partners du möter här!Go Business finansieras av EU:s strukturfond samt regionala och kommunala medel. Vi drivs för närvarande i projektform fram till 2021-09-30 med goda möjligheter till förlängning och vidareutveckling. I Piteå, där Go Business startade, har verksamheten varit igång sedan 2011. Till Skellefteå kom vi 2019 och har fått ett varmt mottagande. Här sitter vi i co-working-huset The Great Northern tillsammans med andra stödaktörer och inkubatorer samt kreativa startups och företag inom spel, tech, media och kommunikation.2020-03-10Ditt jobb är att driva Go Business i Skellefteå och att tillsammans med kollegor och verksamhetsledare i Piteå och Luleå utveckla innehållet i våra program och bygga upp en digital inkubator för norra Sverige. Du har stor möjlighet att påverka hur ditt arbete ska se ut och hur du lägger upp dina dagar. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:Arbeta med rådgivning och individuella coachsamtal.Planera och genomföra workshops och events.Vidareutveckla programmens innehåll och form.Marknadsföra Go Business.Rekrytera nya entreprenörer till programmen.Ansvara för budget och rapportering.Bygga relationer med andra företags- och innovationsfrämjare samt kulturaktörer i regionen.Delta i samverkansträffar och utvecklingsarbete inom SmartUp, det gemensamma paraplyet för företags- och innovationsfrämjarsystemet i Skellefteå.Bidra till utvecklingen av bolaget Piteå Science Park.Kvalifikationer och erfarenhetDu har goda kunskaper om att driva kommersiell verksamhet i kulturella och kreativa näringar eller annan del av tjänstesektorn, och du har erfarenhet av att arbeta med rådgivning och coachning. Du är van att organisera, projektleda och arbeta målinriktat mot fastställda tidplaner och inom ekonomiska ramar. Dessutom har du kunskap om marknadsföring, idéutvecklings- och innovationsprocesser och gillar digital teknik. Du har god kommunikationsvana och uttrycker dig utmärkt på både svenska och engelska i tal och skrift. Ett plus är om du har erfarenhet av att arbeta med EU-finansierade projekt.Du är en ansvarsfull och social person som brinner för att driva utveckling tillsammans med andra. Du har förmågan att vägleda, inspirera och utmana människor och är duktig på att anpassa dialogen efter deras förutsättningar och behov. Du vågar lita på din intuition, bryta mönster och tänka nytt och kreativt. Du har ett stort nätverk och är trygg med att hålla offentliga presentationer och ta kontakt med nya människor.Varaktighet, arbetstid och ortAnställningen är en visstidsanställning t.o.m. 210930, med goda möjligheter till förlängning, start omgående. Tjänsten innebär en del resor, framförallt inom regionen. B-körkort är ett krav. Arbete kvällstid förekommer, men primärt gäller vanliga kontorstider.Ort: Skellefteå, med utgångspunkt från The Great Northern.UpplysningarMarcus Olsson, Verksamhetsledare Go Business, marcus@gobusiness.nu , 070-6536797Välkommen med din ansökan till jobb@piteasciencepark.se senast 2020-03-22.Märk ansökningen "Innovationsledare Go Business Skellefteå" i ämnesraden. Intervjuer sker löpande och vi tillsätter tjänsten så fort vi hittat rätt person.Sista dag att ansöka är 2020-03-22Piteå Science Park ABStorgatan 5393130 SKELLEFTEÅ5141285