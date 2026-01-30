Vill du ha sommarens roligaste jobb?
2026-01-30
Letar du efter ett sommarjobb som ger dig energi (och kanske lite sockerchock ibland)? Då har vi drömjobbet för dig!
Nu söker vi 2 nya kollegor på 50% inför sommaren 2026 till våran Godisfabriken butik i Mellerud.
Godisfabriken: Vårt mål är att skapa kundupplevelser i världsklass, med ett brett sortiment av bland annat godis, snacks och dryck. Här är ingen dag den andra lik - högt tempo, roliga produkter och ett ständigt flöde av kunder gör jobbet både intensivt och roligt!
Hos oss får du:
Möta massor av kunder och sprida glädje till stora och små Hjälpa kunder att hitta sina favoriter i vårt breda sortiment av godis, snacks och dryck Hålla butiken fylld och inbjudande - och samtidigt ha kul på jobbet!
Vi söker dig som är:
Ansvarsfull och positiv
Snabb och redo att kavla upp ärmarna
Gillar att möta, samarbeta och ge service till alla olika människor
Våra butiker säljer glädje på burk (eller i lösvikt ), och vi söker dig som vill vara med och skapa den bästa sommaren - för både dig och våra kunder!
Tveka inte - sök idag eller senast 1 mars 2026!
Hoppas att vi ses i sommar! Så ansöker du
