Vill du ha sommarens roligaste jobb?
Gottebiten Strömstad AB / Butikssäljarjobb / Torsby Visa alla butikssäljarjobb i Torsby
2025-12-09
, Sunne
, Hagfors
, Munkfors
, Arvika
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gottebiten Strömstad AB i Torsby
, Eda
, Årjäng
, Härjedalen
, Mellerud
eller i hela Sverige
Letar du efter ett sommarjobb som ger dig energi (och kanske lite sockerchock ibland)? Då har vi drömjobbet för dig!
Nu söker vi 2 nya kollegor på 50-70 % inför sommaren 2026 till våran butik i Långflon.
Gottebiten : Vårt mål är att skapa kundupplevelser i världsklass, med ett brett sortiment av bland annat godis, snacks och dryck. Här är ingen dag den andra lik - högt tempo, roliga produkter och ett ständigt flöde av kunder gör jobbet både intensivt och roligt! I arbetet ingår försäljning av åldersreglerade produkter vilket gör det särskilt viktigt att vi bemöter kunderna med stor kunskap, stort ansvar och ett professionellt bemötande.
Hos oss får du:
Möta massor av kunder och sprida glädje till stora och små Hjälpa kunder att hitta sina favoriter i vårt breda sortiment av godis, snacks och dryck Hålla butiken fylld och inbjudande - och samtidigt ha kul på jobbet!
Vi söker dig som är:
Ansvarsfull och positiv
Snabb och redo att kavla upp ärmarna
Gillar att möta, samarbeta och ge service till alla olika människor
Våra butiker säljer glädje på burk (eller i lösvikt ), och vi söker dig som vill vara med och skapa den bästa sommaren - för både dig och våra kunder!
Tveka inte - sök idag eller senast 31 januari 2026!
Hoppas att vi ses i sommar! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gottebiten Strömstad AB
(org.nr 556581-0248), http://www.gottebiten.se Arbetsplats
Gottebiten En Gros AB Kontakt
Marica Adolfsson marica.adolfsson@orvelin.se Jobbnummer
9636496