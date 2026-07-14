Vill du ha ett extra jobb!

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Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-07-14
, Östhammar
, Sigtuna
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, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alma Assistans AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vill du jobba lite extra och vara viktig del av någons liv, ja då kan det här vara jobbet för dig. Det är varierande pass, dag, kväll och helg. Passar bra att kombinera med studier.
Här är tonårstjejen som bor med sin familj i Ärentuna. Hon har flerfunktionshinder och kommunicera med bilder och tecken. Hon gillar massor av bus och tokigheter. Hoppar mer än gärna studsmatta eller är ute på en tur i rullstolen. Det är också roligt att läsa, busa och sjunga lite tillsammans. Eftersom hon har svårt att svälja så blir hon sondmatad och hon har ibland syrgas på natten.
Du som söker ska vara lyhörd med förmåga att läsa av situationer, glad och lekfull, ansvarstagande, intresserad och gärna komma med egna idéer. Eftersom familjen bor på landet är det bra om du har körkort och bil eller om du vill så kan du cykla 3 km ifrån bussen. Vi erbjuder all nödvändig introduktion och utbildning för att du ska känna dig trygg i din arbetsroll.
Utdrag ur belastningsregistret för att arbeta med barn med funktionsnedsättning kommer att begäras in. Förbered dig gärna genom att beställa det via Polisen i samband med att du söker denna tjänst.
Vi ser helst kvinnliga sökande.
Nu hoppas vi att ses. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Alma assistans AB
(org.nr 556791-9062)
753 23 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontakt
Kristina Källström kristina.kallstrom@friab.se 0722453735 Jobbnummer
10002808