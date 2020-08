Vill du ha ett av Uppsalas viktigaste jobb? Sök vår betalda buss - Gamla Uppsala Buss AB - Lokförarjobb i Uppsala

Prenumerera på nya jobb hos Gamla Uppsala Buss AB

Gamla Uppsala Buss AB / Lokförarjobb / Uppsala2020-08-26Vi söker nya bussförarstjärnor! Bli en del av GUB-familjen.Som bussförare är ingen dag den andra lik, utan varje dag är ett nytt äventyr. I rollen som bussförare får du dagligen träffa människor i alla åldrar som ska till olika destinationer under dygnets alla timmar. Trivs du med ett flexibelt jobb med mycket kundkontakt är bussförare ett yrke för dig. Du är en viktig del i människors vardag där du genom ett personligt bemötande ger dina resenärer en positiv och trygg upplevelse av sin resa!Att vara bussförare är ett självständigt yrke och i ditt arbete har du ansvar över passagerare och fordon. På Gamla Uppsala Buss blir du också en del av en gemenskap där vi bryr oss om varandra. Vi anordnar regelbundet roliga aktiviteter som stärker vi-känslan bland dig och dina kollegor. Vi vill att du ska må bra och känna trygghet hos oss!Vi erbjuder 13 veckor betald D-körkortsutbildning och Yrkeskompetens samt tillsvidareanställning på heltid som bussförare hos Gamla Uppsala Buss efter genomförd utbildning. Som bussförare hos Gamla Uppsala Buss tjänar du med tillägg närmare 30.000 kr/månad. Du har som anställd 30 dagar semester per år. Vi har även ett gynnsamt friskvårdsbidrag, ett gym tillgängligt för alla våra medarbetare, en hälsopedagog, friskvårdsförening som arrangerar aktiviteter och resor, företagshälsovård och toppmoderna, ergonomiska bussar.Arbetstider som bussförareGamla Uppsala Buss kör Uppsalas stadstrafik dygnet runt och årets alla dagar, så det finns en stor variation i arbetstider och schema. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och vill prioritera en balans mellan arbetsliv med vardag för våra medarbetare. Därför erbjuder vi möjligheten att kunna lämna intresse för olika arbetstider i samband med anställning.Vem söker vi?Du ska ha fyllt 24 år när kursen startar.Du ska ha haft ett svenskt B-körkort i minst två år.Du har god körvana.Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.Du bor inom pendlingsavstånd från Uppsala.Har du erfarenhet av yrke inom service eller som förare är det meriterandeVem är du?Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tittar, förutom på kör och trafikkunskaper, även på servicemedvetenhet, engagemang och ansvarskänsla hos personen när vi anställer ny personal. Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och som trivs i ett självständigt och socialt yrke. För att klara utbildningen och sedan yrket ställer vi krav på att du kan uttrycka dig väl på svenska både i tal och skrift.I och med att Gamla Uppsala Buss bekostar utbildningen till bussförare, samt erbjuder lön under utbildningen, så förbinder du dig vid anställning att arbeta minst ett år för företaget.Ansök nu! Kursstart planerad till februari 2021.Urval sker löpande.Har du frågor angående utbildningen så är du välkommen att kontakta:Alexander Näsman alexander.nasman@gub.se tel. 018-444 58 81Maja Gavin maja.gavin@gub.se , tel. 018-444 58 05eller Anders Lundell, tel. 018-444 58 24Kommunal 018-444 58 26Vi undanber oss kontakt med mediesäljare, rekryteringsföretag och liknande.2020-08-26Gamla Uppsala Buss (GUB) är ett av Sveriges största offentligt ägda bussföretag och ägs idag av Region Uppsala. Företaget är miljöcertifierat enligt ISO14001:2019.Vår huvudverksamhet är att, på uppdrag av Region Uppsala, utföra stadsbusstrafiken i Uppsala. Andra delar i verksamheten är sjukresetrafik med specialfordon, bokbusstrafik, viss beställningstrafik samt uthyrning av mobila förskolebussar. Företaget har idag ca 570 medarbetare.För oss är en jämn ålders- och könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald viktigt. Vi jobbar aktivt med att öka antalet kvinnor inom bussföraryrket och är stolta över vår mångkulturella arbetsstyrka med anställda från över 40 nationaliteter.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-11-30Gamla Uppsala Buss AB5333436