Vill du forma framtidens mekaniska konstruktioner?

Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-12-16Beskrivning av jobbet
Som mekanikkonstruktör hos AFRY kommer du att arbeta med hela kedjan inom mekanisk konstruktion. Rollen innebär att du tar fram 3D-modeller och ritningar i CAD-verktyg som SolidWorks eller Inventor, gör materialval och komponentval samt utför övergripande hållfasthetsberäkningar. Du blir en viktig del av projektteamet och ansvarar för den mekaniska konstruktionsdelen, vilket kräver nära samarbete med kollegor och andra discipliner. Arbetet sker främst på AFRYs kontor eller hos kund men kan även ges viss möjlighet till arbete hemifrån.
Vi förväntar oss att du kan driva konstruktionsarbetet från idé till färdig lösning och bidra med din kompetens för att säkerställa att projektet levererar enligt krav och tidsplan. Du får stöd av din chef och en utsedd buddy som hjälper dig att komma in i rollen, samt tillgång till AFRYs breda nätverk av specialister. På sikt finns goda utvecklingsmöjligheter - exempelvis att fördjupa dig inom hållfasthetsberäkningar, ta rollen som konstruktionsledare eller projektledare, och utvecklas som konsult med helhetsperspektiv i kunduppdrag.
Vissa uppdrag kan kräva säkerhetsgranskning, vilket innebär att rollen kan komma att innefatta säkerhetsklassade projekt framöver. Kvalifikationer
I rollen som mekanikkonstruktör är dina personliga egenskaper avgörande för att lyckas. Du behöver vara en Problemlösare som kan hantera komplexa utmaningar i konstruktionen genom att se helheten och angripa problem från flera infallsvinklar. Vidare är det viktigt att du Planerar och strukturerar ditt arbete, med tydliga planer för konstruktionsuppdrag och ordning på ritningar och utgåvor för att säkerställa kvalitet i projektet. Rollen kräver också att du är Initiativtagande, då du som konsult ofta förväntas driva arbetet framåt utan att någon detaljstyr dig. Slutligen är det avgörande att du är Serviceinriktad, eftersom du representerar AFRY ute hos kund och behöver agera med serviceanda, leverera enligt kundens behov och vara lyhörd för nya möjligheter.
Krav
Arbetslivserfarenhet:
God kännedom om övergripande mekanisk konstruktion
Erfarenhet av CAD-konstruktion i något 3D-CAD-program
Förmåga att samarbeta och arbeta i projektteam
Utbildning:
Högskoleutbildning inom maskinteknik eller likvärdig
Systemkunskaper:
Erfarenhet av arbete i något CAD-program
Språkkunskaper:
förstå och tala svenska samt engelska relativt fritt och detaljerat i både tal och skrift
Meriterande
Arbetslivserfarenhet:
Kunskap om bearbetningstekniker
Övergripande förståelse för svetskonstruktion
Utbildning:
Kurser eller erfarenhet inom svetskonstruktion
Systemkunskaper:
SolidWorks, Catia eller Inventor
Ytterligare information
Sista ansökningsdag är 2026-01-31. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor gällande tjänsten, kontakta mig!
Stefan Löfqvist, Group managar stefan.lofqvist@afry.com
• 46 10 505 70 07
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
