Deloitte AB / Elektronikjobb / Stockholm2021-07-07Deloittes affärsområde Consulting är ledande i Sverige och arbetar tillsammans med beslutsfattare i såväl globala som lokala organisationer och stödjer dem i deras utmaningar kring strategifrågor och i genomförande av komplexa transformationer som ofta omfattar större affärsdrivna IT-förändringar.I Sverige driver vi just nu några av de första och största SAP S/4HANA transformations-programmen samt flera förstudier för att hjälpa våra kunder att identifiera förändringsresan till den nya digitala plattformen. Globalt har Deloitte utnämnts till SAP:s främsta implementeringspartner (#1) och partnerskapet med SAP är unikt i konsultbranschen.Som SAP-konsult hos oss arbetar du nära samarbete kollegor i Norden och runtom i världen. För oss handlar transformation inte bara om implementering av ett nytt system utan också om vikten av att säkerställa att verksamhetens mål och behov uppfylls av den nya teknologin, därför har vi ett nära samarbete med våra andra affärsområden. Arbetet som SAP-konsult innebär inte enbart fokus på SAP- lösningar utan även förståelse för verksamhetsprocesser och behov. Deloittes breda kunskapsbank ger oss en unik roll där vi kan ge våra kunder heltäckande rådgivning, vilket möjliggör maximal vinning i deras transformations program.Deloitte Consulting och SAP teamet har under de senaste åren vuxit snabbt och vi är bara i början av vår tillväxtsresa. Ta chansen och bli del av vårt team och få möjligheten att arbeta med de stora transformationerna och den senaste SAP-tekniken!Om rollenVi arbetar med våra kunder i deras utveckling till att bli mer digitala och modernisera sina system genom SAP-lösningar. Vi stödjer våra kunder under hela den digitala transformationen, från förstudie till implementation inom flera olika funktionella områden. Vi letar nu efter nya kollegor till följande roller; Lösningsarkitekter, Integrationsarkitekter, Master Data Management/Governance samt Funktionella konsulter inom Finans, Sälj, Inköp, Logistik, Produktion och Human Resources. Vårt fokus är på tillverkningsindustrin, konsumentprodukter, detaljhandel samt råvaruindustrin. Vi arbetar med kunder lokaliserade i både Sverige och internationellt, därför kan rollen innebära en viss del resande.Vi sökerVi söker dig som arbetar med eller har tidigare erfarenhet av SAP-implementationer, har erfarenhet kring arbete i rådgivande roller och projektbaserat arbete. Du är flytande i tal och skrift i både svenska och engelska. Som person ska du gilla att ta dig an nya utmaningar och roller, du är en lagspelare som gillar att samarbeta både med kollegor och kunder. Du är bekväm med att hålla presentationer och workshops. Vill lära dig nya saker för att kunna hänga med på den digitala utvecklingen, är nyfiken samt intresserad av att få arbeta i olika branscher och miljöer.Vi erbjuderEn karriär på Deloitte innebär ständig utveckling. Här får du tillgång till ett globalt nätverk av erfarna kollegor inom offentlig sektor som bidrar till att du kan stärka både dig själv, våra klienter och vår verksamhet. Du får arbeta med spännande och komplexa uppdrag i team som alltid värderar ditt perspektiv. I kombination med ledande utbildningsprogram ger vi dig en unik möjlighet till personlig utveckling och snabb karriär. Genom praktisk erfarenhet, en coach som stöttar din karriär, utbildning och kontinuerlig feedback får du hjälp att ta tillvara dina styrkor.2021-07-07Du ansöker online och din ansökan ska bestå av ett personligt brev och CV. Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt men senast den 31 augusti 2021. OBS! Vi kommer ej behandla inkomna ansökningar under perioden 7 juli - 13 augusti.Som ett kvalitativt led i Deloittes rekryteringsprocess genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll, detta för att öka kännedomen om våra framtida medarbetare, trygga arbetsmiljön för våra medarbetare och möta regelkrav. Processen för bakgrundskontroller genomförs i samarbete med ToFindOut. https://tofindout.se/sv/faq/ FrågorHar du frågor om tjänsterna kontaktar du Andreas Hallberg, ansvarig partner för SAP teamet, ahallberg@deloitte.se . Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Carl Linderoth, Human Resources Talent, clinderoth@deloitte.se Vi ser fram emot din ansökan!What impact will you make?På Deloitte gör ditt arbete en meningsfull skillnad, varje dag, medan du växer i en inkluderande företagskultur av samarbete och hög prestation. Utöver att skapa lösningar strävar vi efter att göra en positiv och avgörande skillnad för andra i vår omgivning, våra klienter och samhället. På Deloitte hittar du tidigare dolda möjligheter att lyckas och inser din fulla potential.Sista dag att ansöka är 2021-08-31Deloitte AB5851981