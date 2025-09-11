Vill du blir vår expert inom luftflöden i ventilationssystem?
På Swegon arbetar vi med att skapa världens bästa inomhusklimat som får människor att trivas och må bra - Feel good inside. Vi har högt satta mål i vårt hållbarhetsarbete, i att erbjuda de mest energieffektiva produkterna, främja jämställdhet och att bli CO2 neutrala, och har en tydlig transparens i vårt arbete. Vi erbjuder spännande utmaningar i en global miljö med kompetenta kollegor och en kultur präglad av våra värderingar; "Customer Empathy, Trust och Commitment", som genomsyrar allt vi gör och är utgångspunkten i de beslut vi fattar och hur vi agerar mot varandra.
Är du redo för en utmaning?
Vi söker nu en Fluid Dynamics Specialist. Rollen är placerad i Tomelilla men det finns även möjlighet att arbeta från kontoret i Malmö alt hemifrån någon eller några dagar i veckan utifrån verksamhetens behov. Du kommer även att samarbeta med kollegor internationellt i bland annat Tyskland och UK. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö med varierande arbetsuppgifter och bidra till vår fortsatta framgång.Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
I denna roll får du en unik möjlighet att bli en expert inom luftflöde för rum och ventilationssystem. Du kommer att vara en nyckelspelare i vårt team och dina arbetsuppgifter kommer att vara både varierande och utmanande:
Utveckla innovativa produkter för ventilationssystem som förbättrar inomhusklimat och ökar energieffektivitet
Fördjupa din kunskap och teknologi inom inomhusklimat och ventilationssystem
Skapa och implementera testmetoder för att analysera och optimera luftflöden
Utveckla metoder för simuleringar av luftflöden(CFD) för att förutse och lösa komplexa problem
Dela din expertis med kollegor och bidra till att höja deras förståelse för luftflöden och därmed höja teamets kompetens
Vem är du?
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och har en god samarbetsförmåga. Du trivs i att leda och dela med dig av din kunskap till kollegor och att bidra till en positiv arbetsmiljö. För att lyckas i rollen har du:
Djupgående expertis inom fluiddynamik
Gedigen erfarenhet av stömningsdynamiska beräkningar(CFD) med verktyg som Ansys Fluent eller Simcenter Star-CCM+
God erfarenhet av testning av luftflöde - kvalitativ testning och mätning
En stark akademisk bakgrund med en utbildning som MSc, Civilingenjör eller PhD
Du talar och skriver obehindrat på svenska och engelska. Det är meriterande om du har erfarenhet av produktutveckling och av ventilationssystem.
Vad erbjuder vi dig?
På Swegon har vi en öppen och flexibel organisationskultur med korta beslutsvägar, gott om utvecklingsmöjligheter och är måna om att du ska kunna kombinera ditt arbete med ditt privatliv. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, välkomnar sökande med olika typer av bakgrund och eftersträvar mångfald och jämställdhet.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jörgen Björkman, 0739-80 83 95. Vi arbetar med ett löpande urval och ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Vi vet inte ännu vem du är - men vi hoppas att du känner igen dig i detta. Tveka inte att höra av dig. Så ansöker du
