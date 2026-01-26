Vill du bli vår nya servicetekniker?
2026-01-26
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Nu söker vi servicetekniker till enheten för HFAB:s reparatörsenhet som arbetar med utförandearbete i våra fastigheter och lokaler. Vi arbetar ständigt med att skapa attraktiva och hållbara boendemiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas - idag och imorgon.
Huvudsakliga arbetsuppgifter i befattningen som servicetekniker är:
• att åtgärda serviceordrar i fastighetsbeståndet på ett fackmannamässigt sätt utifrån beställningar från affärsområdena, felanmälan samt från övriga avdelningar/enheter inom HFAB
• att anmäla brister i till exempel städ, sopor, el, brandskydd mm
• övrig administration för enheten
Vem är du?
Du har för arbetsgivaren relevant utbildning inom tekniska yrken eller vad arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
Du har erfarenhet inom bygg-, teknik och fastighetsnära verksamhet.
B-körkort är ett krav.
För att trivas och lyckas i denna roll ser vi att du är en driven lagspelare som tar eget ansvar och initiativ då du jobbar självständigt med dina uppdrag. Du arbetar relationsskapande i ditt möte med kollegor, entreprenörer och hyresegäster.
Vi ser framemot att ha dig i vårt team - välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 22 februari.
Vi lägger stor vikt vi personlig läplighet och rekryteringen kommer att ske löpande, så ansök redan idag.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid, vi tillämpar provanställning. Beredskapsarbete kan förekomma. Månadslön: 31 000 till 33 000 kronor, utifrån kompetens och erfarenhet.
Halmstads Fastighets AB är ett allmännyttigt bostadsbolag. Det betyder att vi ska vara till nytta för hela Halmstad, både dagens invånare och kommande generationer. Vi ägs av Halmstads kommun och har cirka 130 medarbetare som tillsammans ansvarar för drygt 10 500 lägenheter och lokaler. Vår storlek gör oss till en viktig samhällsaktör med ett ansvarsfullt uppdrag. Det kräver att vi tänker nytt och hållbart oavsett vilken arbetsuppgift vi har. Vill du vara med? Skicka in din ansökan redan i dag.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Fastighets AB
(org.nr 556041-1786), https://www.hfab.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Fastighetsanställdas förbund
Jens Grenlund jens.grenlund@hfab.se 035-164617 Jobbnummer
9703587