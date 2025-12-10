Vill du bli vår nya präst?
Stora Lundby-Östad pastorat söker en präst som gillar att fira gudstjänst med Jesus i centrum. Här får du tjänstgöra i våra två aktiva församlingar, i ett litet pastorat med korta beslutsvägar.
Är du vår nästa präst?
Vi söker dig som vill inspirera och skapa engagemang kring evangeliet. Här får du många tillfällen att dela ordet, dela mässans bröd och vin, både på söndagar och mitt i veckan.
Du får möjligheten att möta och ta ansvar för våra unga vuxna och de lite äldre. Kanske kan några av dina gåvor vara:
undervisning
trons fördjupning
retreat
pilgrimsvandring
Vi söker dig som vill:
bygga församling
förkunna evangeliet
predika, undervisa och fira gudstjänst
jobba församlingsvårdande
skapa mötesplatser och hitta nya vägar till gemenskap för människor i alla åldrar
vara en närvarande kraft i människors vardag och som brinner för församlingslivets bredd och djup
Du kommer att tjänstgöra i båda våra församlingar, men ansvara för Stora Lundby församling. Din morgonbön får du be i Gråbo, där församlingshem och expedition ligger. Här sker det många aktiviteter under veckorna. Församlingsrådet i Stora Lundby församling blir du också en viktig del av.
Vi är intresserade av din ansökan oavsett om du är helt nyvigd präst eller gammal i gamet.
Välkommen att bli en del av vårt engagerande team och forma framtidens kyrka tillsammans med oss!
Du är prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning.
Du har B-körkort och tillgång till bil.
Arbetsplatsen:
Stora Lundby-Östad pastorat ligger i Lerums kommun, ca 3 mil nordost om Göteborg. Här finns två engagerade församlingar i tätorterna Gråbo (Stora Lundby församling) och Sjövik (Östad församling) med omkringliggande landsbygd. Det finns en kyrka i varje församling och vi är ett litet självständigt pastorat med korta beslutsvägar. Vi är knappt 30 anställda.
Vi har en stor barn- och ungdomsverksamhet och driver både en egen förskola och en secondhandbutik i Gråbo. Dessutom finns flera körer, ett rikt musikliv, retreater, bibel- och samtalsgrupper, gemenskapsträffar, mötesplatser och många möjligheter att delta i både öppen verksamhet och fasta grupper.
Området är naturskönt med skogar, åkrar och sjöar. I tätorterna Gråbo och Sjövik byggs många bostäder och antal invånare ökar stadigt. Många församlingsbor dagspendlar till Göteborg och Alingsås för jobb och studier.
Vi har ett långt och gott samarbete med den lokala Equmeniakyrkan och Centrumkyrkan.
I Sjövik finns Klaradals kloster som berikar vårt gudstjänst- och böneliv.
Anställningsvillkor:
Heltid, tillsvidaretjänst med månadslön. Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Din ansökan med CV och personligt brev skickar du till: storalundbyostad@svenskakyrkan.se
Skriv "Präst" i ämnesraden.
Sista dag att ansöka är 18 januari.
Vi rekryterar löpande och välkomnar din ansökan.
Frågor:
Kyrkoherde Magnus Eriksson. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.
Facklig kontaktperson:
För Vision: Lars Svernling, 0523-66 84 10
