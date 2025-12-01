Vill du bli vår nya kvalitetstekniker?
Om företaget
AnVa Polytech AB är en ledande partner inom utveckling och tillverkning av produkter i gummi, TPE och silikon. Med egen materialproduktion, avancerat materiallabb och modern produktionsutrustning säkerställer vi högsta kvalitet och precision i varje steg - från idé till färdig produkt. Vi uppfyller marknadens strängaste miljökrav och värnar om en trygg arbetsmiljö. Företaget har anor från 1960-talet och är sedan 2014 en del av AnVa-gruppen. AnVa tillhör affärsområdet Polymer Solutions.Arbetsuppgifter
Här blir du en del av ett expansivt företag med en stark kundbas och en kultur som präglas av samarbete, engagemang och framtidstro. Vi brinner för hållbarhet och kvalitet i allt vi gör. I rollen som Kvalitetstekniker får du möjlighet att driva och utveckla kvalitetsfrågor, säkerställa att våra processer uppfyller högt ställda krav och bidra till kontinuerliga förbättringar. Du kommer att arbeta i en internationell kontext med resor till vår verksamhet i Litauen, där du samarbetar nära med kollegor.
• Ha kontakt med kunder och leverantörer i kvalitets- och miljöfrågor
• Planera och följa upp kvalitetsarbete, inklusive revisioner och dokumentation (t.ex. FMEA och 8D)
• Hantera avvikelser och förbättra processer för att minska kvalitetsbristkostnader
• Bevaka krav och säkerställa att företagets kvalitetssystem uppfyller standardenProfil
Är du en person som gillar struktur och ordning och som drivs av kvalitet och fakta! Då kanske du är rätt person för den här tjänsten. Vi söker någon som drivs av att se till att kvalitetsarbetet möter kundens krav och som vill jobba med analyser och utvärderingar i ett prestigelöst team. Vi arbetar med tydliga processer och noggrann dokumentation och tror att du gillar det.
Rollen kräver teknisk kompetens och erfarenhet av kvalitetsledningssystem, där du får möjlighet att arbeta med standarder, revisioner och problemlösning på djupet. Du kommer att ha en central roll i att upprätthålla och utveckla vårt kvalitetssystem, leda kundprojekt och säkerställa att våra produkter uppfyller både kundernas och myndigheternas krav. Om du uppskattar ordning, precision och långsiktiga lösningar är detta rätt utmaning för dig. Vi tror att du har erfarenhet av:
• kundkontakter i kvalitets- och miljöfrågor
• planering och uppföljning av kvalitetsarbetet inklusive revisioner och dokumentation
• avvikelsehantering och processförbättring samt
• att bevaka och säkerställa att företagets kvalitetssystem uppfyller standarden
Detta är en rekrytering. Du kommer att få utbildning och en rejäl introduktion. Hör gärna av dig till nedanstående rekryterare om du undrar ifall din nuvarande kompetens räcker för att söka tjänsten. Varmt välkommen med din ansökan!
Om Industrisupport
Denna platsannons avser en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sköts av IndustriSupport som extern rekryteringspartner. Om du blir utvald för tjänsten anställs du direkt av det företag som söker personal, från din första arbetsdag. I slutskedet av rekryteringen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi arbetar med löpande urval, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
