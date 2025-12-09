Vill du bli vår nya kollega inom cybersäkerhet?
Finansinspektionen / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-09
Är du redo för ett spännande jobb inom cybersäkerhet? Kom till oss på Finansinspektionen (FI)! Vi är ett engagerat it-team som arbetar agilt för att leverera tjänster till FI:s medarbetare, allmänheten och företag under vår tillsyn. Nu förstärker vi vår it-organisation.
Om jobbet
På enheten Cybersäkerhet inom verksamhetsområde It tillhör du det team som ansvarar för myndighetens it- och cybersäkerhet genom styrning, granskning, utbildning och operativ sårbarhetshantering. Du arbetar med fokus på operativa It-säkerhetsåtgärder, som sårbarhetsanalys och logganalys. En viktig del av din roll är att ge teknisk rådgivning i operativa cybersäkerhetsfrågor. Du har också ett operativt ansvar för att genomföra sårbarhetsskanningar och analysera tekniska risker. Hantering och uppföljning av vissa säkerhetsincidenter ingår i dina arbetsuppgifter. Du samarbetar nära med drift- och applikationsavdelningarna, DevSecOps-teamet och systemägarna inom myndigheten. På längre sikt får du möjlighet att genomföra hotmodellering och penetrationstester.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har några års erfarenhet av tekniskt operativt it-säkerhetsarbete
• har erfarenhet av operativt arbete med sårbarhetsskanningsverktyg
• har erfarenhet av operativt arbete med ett Security information and event managementverktyg (SIEM)
• har god praktisk förståelse för it-säkerhet och it-drift
• har några års erfarenhet av att jobba på en it-avdelning med operativa it-säkerhetsfrågor.
• uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av arbete med SIEM eller med sårbarhetsanalys
• har certifieringar på SIEM eller ett sårbarhetsskanningsverktyg
• har tidigare erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor
• har erfarenhet av att jobba med tekniska granskningar, exempelvis med penetrationstester eller kodgranskning
• har erfarenhet av arbete inom ett security operations center (SOC).
Om dig
I det här jobbet behöver du
• bidra till ett gott samarbete
• arbeta självständigt utifrån de värderingar och riktlinjer som styr verksamheten
• ha en god analytisk förmåga och kunna lösa komplexa uppgifter
• kommunicera tydligt med olika målgrupper.
Finansinspektionen (FI) bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Arbetspsykologiska tester kan ingå i rekryteringsprocessen.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Anställningsform: Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Kent Magnusson, Enhetschef, 08-408 98373
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finansinspektionen
