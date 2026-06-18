Vill du bli vår nya kollega?
Barnmorskeriet Hyllie AB / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-06-18
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Barnmorska sökes till Barnmorskeriet
Vill du vara med och utveckla framtidens kvinnohälsa?
Barnmorskeriet Hyllie söker nu en engagerad och erfaren barnmorska som vill bli en del av vårt växande team. Hos oss får du arbeta i en verksamhet där kvalitet, tillgänglighet och personcentrerad vård står i fokus, samtidigt som du får möjlighet att vara med och forma en ny verksamhet från grunden.Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Barnmorskeriet Hyllie består idag av sex barnmorskor och tre läkare som tillsammans erbjuder vård med hög medicinsk kvalitet och stort engagemang för kvinnors hälsa genom livets olika faser.
Trots vår snabba tillväxt är vår ambition att behålla känslan av en liten mottagning där varje patient känner sig sedd, välkommen och viktig. Det personliga bemötandet är en central del av vår verksamhet och något vi värnar om varje dag.
Hos oss är beslutsvägarna korta, samarbetsklimatet nära och varje medarbetare har möjlighet att påverka verksamhetens utveckling.
Den 2 november 2026 öppnar vi en ny filial, centralt i Malmö, som kommer att vara en del av ett kvinnohus. Satsningen innebär en unik möjlighet att vara med och bygga upp och utveckla en verksamhet i nära samverkan med andra aktörer inom kvinnohälsa.Om tjänsten
Denna tjänst är i första hand kopplad till vår nya filial. Du kommer initialt att arbeta på Barnmorskeriet Hyllie för att lära känna verksamheten, kollegorna och våra arbetssätt. Detta ger dig en trygg introduktion och goda förutsättningar inför etableringen av den nya mottagningen.
Som barnmorska hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom öppenvård, bland annat:
Graviditetsövervakning och mödrahälsovård
Preventivmedelsrådgivning
Gynekologisk hälsovård
Rådgivning och patientutbildning
Provtagning och hälsokontroller
Samverkan med läkare och övriga vårdprofessioner
Vi söker dig som
Är legitimerad barnmorska och känner dig trygg i din yrkesroll. Du har förmåga att arbeta självständigt, fatta egna beslut och ta ansvar för ditt arbete samtidigt som du uppskattar att vara en del av ett team. Klimakterieutbildning är meriterande.
Eftersom tjänsten på sikt innebär arbete i en nyetablerad verksamhet söker vi särskilt dig som:
Är lösningsorienterad och initiativrik
Trivs med att skapa struktur och utveckla arbetssätt
Har god organisationsförmåga
Kan hantera förändringar på ett positivt och konstruktivt sätt
Har ett professionellt och varmt bemötande
Är flexibel och prestigelös
Bidrar till ett gott samarbetsklimat
Du kommer inte att arbeta ensam, men vi söker någon som känner sig bekväm med att ta eget ansvar och driva frågor framåt när verksamheten växer och utvecklas.
Vi erbjuder
En stimulerande arbetsplats med engagerade kollegor
Nära samarbete med sex barnmorskor och tre läkare
Möjlighet att vara med och bygga upp en ny mottagning från start
Korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka verksamhetens utveckling
En växande verksamhet med utvecklingsmöjligheter, samtidigt som vi behåller den personliga känslan och gemenskapen hos en mindre mottagning
En arbetsmiljö där kvalitet, professionalism och arbetsglädje värderas högt
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor
Anställningsform
Heltid eller enligt överenskommelse
Provanställning 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning
Tillträde 1 oktober 2026 eller enligt överenskommelseSå ansöker du
Välkommen att skicka din ansökan med CV och personligt brev till Kjersti.anzjon@barnmorskeriet.se
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vill du vara med och skapa framtidens kvinnohälsa tillsammans med oss? Då ser vi fram emot din ansökan. Senaste ansökningsdag 260718. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
E-post: kjersti.anzjon@barnmorskeriet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barnmorskeriet Hyllie AB
(org.nr 559110-3030)
Hyllie Stationstorg 2 (visa karta
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215 32 MALMÖ Jobbnummer
9970489