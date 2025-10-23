Vill du bli vår After Sales Specialist?
Despec Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Haninge Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Haninge
2025-10-23
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Despec Sweden AB i Haninge
, Göteborg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Despec är Nordens ledande distributör av IT- tillbehör och kontorsvaror. Med kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att optimera våra kunders försäljning av IT-tillbehör, skrivare, ergonomi och kontorsvaror. Vi är ett mycket aktivt företag som kontinuerligt utvecklar vårt erbjudande. Kunden är ständigt i fokus och vår produktkunskap utvecklas i takt med marknaden.
Våra värdeord: Engagerad Dynamisk Kunnig Pålitlig - vill vi gärna ska genomsyra hela vår verksamhet. Det absolut viktigaste vi har på Despec är våra medarbetare! Varje enskild individ är med och bidrar till vår verksamhet - inte bara med sin kompetens och erfarenhet, utan också med sin personlighet.
Att tillhöra Despec är krävande, spännande och mycket utvecklande. Du tar plats i ett stort handelsföretag och för rätt person finns det fantastiska möjligheter!
Vill du ha ett jobb där du får vara problemlösare, detektiv och lagspelare - allt i ett? Vi söker nu en After Sales Specialist som vill förstärka vårt lagerteam i Jordbro. Här får du en varierad vardag med stort eget ansvar och möjlighet att göra verklig skillnad för både kunder och kollegor.
Om rollen
Som After Sales Specialist är du navet i våra reklamationsärenden - både mot kunder och leverantörer. Du analyserar, undersöker och löser problem som uppstår kring leveranser, returer och lagersaldon. Det är ett arbete som kräver noggrannhet, initiativförmåga och en vilja att förstå helheten.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Hantera reklamationer: över-/underleveranser, felaktiga eller defekta artiklar.
Undersöka och rätta lagersaldofel.
Kreditera/fakturera kunder vid felaktigheter.
Ta emot och hantera kundreturer.
Stötta säljavdelningen med omfaktureringar och orderjusteringar.
Återkoppla till lagerchef om plockfel.
Inventera och hantera RMA-lagret.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av reklamationer, kundsupport eller liknande.
Är självgående, ansvarsfull och noggrann.
Har god kommunikativ förmåga - både muntligt och skriftligt på svenska och engelska.
Trivs med att ta eget ansvar och att samarbeta i team.
Har fingertoppskänsla, är stresstålig och lösningsorienterad.
Meriterande om du har:
Erfarenhet från branscher som IT-tillbehör, kontorsvaror eller ergonomi.
Tidigare arbetat med administration eller lager.
Truckkort.
Kunskap i Office-paketet, Consignor, Dynamix AX och/eller Apport. Meriterande om du:
Bor i närheten av Jordbro.
Har erfarenhet från branscher som IT-tillbehör, kontorsvaror eller ergonomi.
Tidigare arbetat med administration eller lager.
Har truckkort.
Har kunskap i Office-paketet, Consignor, Dynamix AX och/eller Apport.
Vi erbjuder dig:
En positiv arbetsmiljö med engagerade kollegor.
Möjlighet att växa i en spännande bransch.
Kollektivavtal med Handels.
Heltidstjänst, måndag-fredag kl. 08:00-17:00.
Placering: Jordbro, Stockholm.
Ansökan
Skicka in din ansökan senast 30 oktober - urval sker löpande.
Vid frågor, kontakta vår Warehouse Manager Yvan Pernar på tel. +46 8 506 26 248 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
https://www.despec.se/articles/att-arbeta-hos-despec Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "After Sales Specialist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Despec Sweden AB
(org.nr 556476-3083), http://www.despec.se
Cementvägen 7 (visa karta
)
136 50 JORDBRO Jobbnummer
9571816