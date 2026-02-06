Vill du bli trainee i en spännande framtidsbransch?
2026-02-06
Brinner du precis som oss för hållbarhet och energifrågor? Energibranschen är en samhällsviktig bransch med en spännande framtid och häftig utveckling. Sök nu!
Med start hösten 2026 erbjuder vi två nyexade möjligheten att få en traineetjänst på 12 månader med tillsvidareanställning hos oss.
Under trainee-perioden kommer du att få dela erfarenheter med andra traineer på Skövde Energi. Genom samarbete över bolagsgränserna erbjuder vi mentorskap mellan energibolagen, samordnade studiebesök och spaningar om branschens framtid för att du ska kunna få de bästa förutsättningarna att utvecklas, både som person och inför din framtida yrkesroll.
Om programmet Som trainee hos oss får du en unik möjlighet att:
Lära dig av branschens bästa genom handledning, mentorskap och utbildning.
Rotera mellan olika avdelningar för att få en helhetsbild av energibranschen.
Ta dig an utmanande projekt där du får bidra med dina idéer och lösningar.
Bygga ett starkt nätverk både internt och externt.
Under programmets gång kommer vi tillsammans avgöra var du bäst hör hemma efter traineeprogrammets slut.
Lyssna gärna på podden med vår tidigare trainee Lina som idag jobbar som driftingenjör hos oss.
Vi söker dig som
Är nyutexaminerad eller har max 2 års arbetslivserfarenhet efter dina studier.
Är högskole- eller civilingenjör inom energi, hållbara energisystem, industriell ekonomi, elkraft eller liknande. Har du läst en annan utbildning, men är intresserad av energibranschen? Sök! Vi är öppna för olika möjligheter.
Är nyfiken, lösningsorienterad och har en stark vilja att utvecklas.
Har god kommunikationsförmåga och gillar att samarbeta.
Svenska är vårt koncernspråk och därför behöver du behärska det väl i tal och skrift.
Mer information
Välkommen med din ansökan senast 15 mars . Urval sker löpande så dröj inte med att söka!
Kontakta gärna HR-specialist Anna Johansson via anna.johansson@jonkopingenergi.se
för mer information.
För fackliga frågor Jesper Käki, Vision, på tel. 036-19 18 45 eller Majd Kamal, Sveriges Ingenjörer, på tel. 036-10 32 37.
Då vi är en samhällsviktig verksamhet kommer säkerhetsprövning genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Då vi är en samhällsviktig verksamhet kommer säkerhetsprövning genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköping Energi AB
(org.nr 556015-3354), https://karriar.jonkopingenergi.se
Kjellbergsgatan 3 (visa karta
)
554 54 JÖNKÖPING Arbetsplats
