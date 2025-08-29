Vill du bli mätoperatör inom industrin?
Ikett Personalpartner söker dig som är nyfiken och vill lära dig ett nytt yrke!
Om rollen:
Som mätoperatör utför du mätningar av detaljer som ska byggas in i en brännkammare och slutmätningar på detaljer som levereras till kund. Ditt huvudsakliga ansvar kommer att vara att utföra mätning i GOM Scanbox och med Faro-arm.
Arbetet innebär också att:
• Processa mätdata och skapa rapporter i Zeiss Inspect och Polyworks.
• Analysera mätdata och utföra kvalitetsutredningar, exempelvis MSA (mätsystemanalys).
• Skapa och ändra program i Polyworks och GOM Inspect.
• Delta i utveckling och optimering av arbetsmetoder och standarder.
Vem vi söker:
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av industri på något sätt, det behöver inte vara som mätoperatör. Datorvana är också viktigt då du i denna roll kommer att arbeta med flera olika datorprogram vid mätningar. Som person är du nyfiken, teknikintresserad och trivs med att jobba i team. Kvalifikationer
• Gymnasial teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet.
• God datorvana och erfarenhet av Officepaketet.
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen krävs att du är noggrann, strukturerad, analytisk och resultatinriktad. Du uppskattar att jobba både självständigt och i grupp, tar ansvar och kan hantera högt tempo.
Önskad starttid: Omgående eller enligt överenskommelse.
Arbetstider: Dagtid under upplärning sedan övergång till 2-skift.
Tjänsten är en inhyrning via Ikett Personalpartner med goda möjligheter till anställning hos kund därefter.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
