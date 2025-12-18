Vill du bli lastbilschaufför i framtiden?
2025-12-18
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Arvika
Här är din chans att ta första steget. Vi söker dig som vill in i transportbranschen och på sikt utbilda dig till lastbilschaufför.
Har du B-körkort, gillar ett högt tempo och drömmer om att köra lastbil? Då är detta rätt möjlighet för dig! Hos oss får du växa in i rollen med stöd av erfarna chaufförer och en tydlig väg framåt.
Det här erbjuder vi
En introduktion i yrket med 6-12 månader i en av våra paketbilar.
När du har tagit CE-körkort och YKB erbjuder vi tillsvidareanställning.
Vi står för kostnaderna för ditt CE-körkort (dock ej ersättning för studietid).
Stöttning och handledning av erfarna chaufförer genom hela resan.
Ett avtal där du förbinder dig att arbeta hos oss i tre år efter avslutad utbildning.
Vi söker dig som
Har B-körkort.
Är nyfiken, driven och vill utbildas till chaufför.
Trivs i ett högt arbetstempo.
Är ansvarstagande, lösningsorienterad och tar egna initiativ.
Har erfarenhet av budbil eller distribution (meriterande, men inget krav) - viljan att lära är viktigast!
Arbetstid
07.00-16.00 under tiden du kör B-bil.
Flexibla arbetstider när du går över till att köra CE.
Vill du vara med på resan och bygga din framtid som chaufför hos oss?
Skicka din ansökan till jobb@otab.se
. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: jobb@otab.se
(org.nr 556194-5469), https://godsservicekarlstad.se/
650 05 KARLSTAD Körkort
