Vill du bli familjehem?
2025-09-09
Som familjehem öppnar du ditt hem och ditt hjärta för ett barn eller en ungdom. För att vara familjehem krävs det inga specialkunskaper. Du erbjuder trygghet, struktur och fram för allt mycket glädje och kärlek.
Alla barn är unika, och det är också våra familjehem. Ni kan vara en eller två vuxna, med eller utan barn, från alla kulturer och sammanhang.
Vi på Kristallens Familjehem finns alltid nära tillhands för råd och stöd i stora som små frågor. Vi nås dygnet runt. Som familjehem får du regelbunden handledning och utbildning.
Ersättningen består av arvode och omkostnadsersättning. Vi rekryterar löpande, så avvakta inte med att ta kontakt med oss.
Tillsammans gör vi skillnad, på riktigt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: info@kristallensfamiljehem.se
Kristallens Familjehem Kontakt
Placeringsansvarig
Lena Gedminas 070-6543206
