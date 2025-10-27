Vill du bli en del av vår Idyll?
Vi utökar vårt team och söker nu 1 förskollärare till vår lantliga förskola :)
Vi erbjuder dig möjligheten som förskollärare att tillsammans med rektor leda, påverka och vara delaktig i pågående utvecklingsprocess.
Om förskolan idyllen
Idyllen erbjuder en lantlig förskola ute på landet, med skog och natur i närheten samt en stor inbjudande gård som erbjuder goda förutsättningar till rörelse och lek. Vi är en mellanstor förskola med ca 35-45 barn, med stora rymliga lokaler, fördelade på avdelningarna; Solrosen, Vitsippor och Tussilago. På Idyllen har vi en egen kock som tillagar dagens måltider. På Idyllen tror vi på det kompetenta barnet där vi erbjuder barnen olika verktyg och redskap i att utvecklas i sitt lärande, allt utifrån barnens behov, intresse och förutsättningar. Vi erbjuder flera mötesplatser, både inne och ute, där undervisning sker i den mindre gruppen, där fokus ligger på att barnen får prova och utforska enskilt, tillsammans och med stöd av medforskande pedagoger. På Idyllen ska alla mötas av glädje, engagemang och professionalism.
Vår vision är att barnen ska erbjudas en rolig, trygg, inkluderande och likvärdig utbildning med lek, utveckling och värdegrund i fokus! Varje barn ska känna glädje och meningsfullhet på vår förskola.
Om organisationen - Tivoli förskolor
Vi är en förskolekoncern som driver ett antal förskolor i Stockholm, Solna, Håbo, Västerås, Bålsta, Sollentuna och Täby, där vi strävar efter en trygg miljö för de många barn våra fantastiska medarbetare ansvarar för varje dag.
Vår vision är att barn skall få möjlighet att bli självständiga och reflekterande människor med respekt för allas lika värde. Vi vill genomföra det genom att erbjuda en idérik och stimulerande miljö och varierande material samt genom att utgå från barnens intressen och behov. Vi tror och arbetar efter förhållningssättet att pedagoger som medutforskande, skapar ett klimat där barnen känner sig delaktiga i sitt eget lärande på ett lustfyllt sätt.
Vårt mål är att barnen skall ha en positiv framtidstro, god självkännedom och tilltro till sin egen förmåga. I lek och samspel med andra barn får de en trygg och upplevelserik barndom. Lärandet sker hela tiden från det att barnet föds, i alla situationer och på olika sätt. Vi vill att lärandet ska utgå från barnets behov, vara lustfullt och inspirerande och förbereda barnen för skolan.
Om Västerås regionen
Vår region i Västerås består av 7 förskolor; Apalby, Busbolaget, Idyllen, MonaLisa, Tusenfotingen, Zodiaken och Täppan som ligger i Bålsta. På varje förskola har vi en rektor och/eller samordnare som tillsammans med förskollärare och barnskötare leder utvecklingen framåt. Vi har ett nära samarbete förskolorna mellan där vi strävar efter ett kollegialt lärande av varandras erfarenheter och kunskaper. Tillsammans skapar vi ett team med tron att stärka och stötta varandra!
Vi söker 1st förskollärare. Du är legitimerad förskollärare, där det är meriterande om du har flera års erfarenhet av yrket. Du ska vara väl förtrogen med förskolans styrdokument och vet hur du tillämpar dessa i praktiken.
För oss är det viktigt att du som medarbetare besitter ett genuint intresse och en vilja att vara med och bidra till att driva utvecklingen av vår förskola framåt. Vi ser gärna att du har ett stort intresse för ledarskap, är trygg och stabil med god förmåga att leda, kommunicera och motivera. I din roll har du lätt för att skapa goda relationer med fokus trygghet, lärande och omsorg för barn, vårdnadshavare och medarbetare. Du ska ha tidigare erfarenhet av arbete inom förskola och är förtrogen med det systematiska kvalitetsarbetet. Vidare är du ansvarsfull och besitter ett professionellt lösningsorienterat förhållningssätt. Du har lätt för att samarbeta och är en lagspelare. Men viktigast är att du älskar arbetet inom förskola och mötet med andra, där du sprider glädje, skrattar och där du erbjuder barnen en rolig, trygg och lärorik utbildning med en helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Lön, ersättning och förmåner;
Planerings- och reflektionstid, individuellt och i grupp, samt APT en gång per månad.
Kompetensutbildning två dagar per termin.
Interna nätverk och föreläsningar ledda av vår utvecklingschef och SKA-controller
Närvarande och tillgänglig ledning
Digitala verktyg
Pedagogisk frukost, lunch samt mellanmål
Friskvårdsbidrag
Arbetskläder
Krav;
Förskollärarlegitimation
Uppvisa utdrag från belastningsregistret
Tidigare erfarenhet arbete inom förskola (meriterande)
Har god skriftlig och muntlig förmåga i det svenska och engelska språket
Så här går rekryteringen till;
Om du går vidare i rekryteringen blir du kallad till en intervju med fysisk träff på förskolan. Vid intervjutillfället vill vi att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret samt legitimation/betyg på alla uppgifter som finns med i din ansökan.
Om ansökan;
Mejla din ansökan bestående av cv och personligt brev. I din ansökan berättar du tydligt varför du är rätt person för oss och vad du kan bidra med till vår enhet.
Tillträde tjänst: Januari26 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6månaders provanställning enligt kollektivavtal
Sysselsättningsgrad: Heltid
Kollektivavtal: Arbetsgivarorganisation Almega, friskoleavtalet
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
