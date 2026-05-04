Vill du bli Controllern som påverkar inte bara rapporterar?
Courtier är en växande koncern som förvärvar och utvecklar framgångsrika fastighetsmäklerier runt om i Sverige och Europa. Vi söker nu en controller med ansvar för budget, prognos och ekonomisystem till vårt kontor i Göteborg. Du blir en central spelare i att skapa skalbar ekonomistyrning och fungera som ett affärsnära stöd till koncernledning och lokala bolag. Rollen innebär arbete i en föränderlig miljö med högt tempo, där struktur och arbetssätt kontinuerligt utvecklas i takt med koncernens tillväxt.
Dina ansvarsområden
Utmana och stötta verksamheten i ekonomiska frågor
Analysera lönsamhet, marginaler och kostnadsstruktur
Identifiera risker och möjligheter i verksamheten och föreslå åtgärder
Utveckla och följa upp nyckeltal (KPI:er) Ta fram och utveckla rapporter, beslutsunderlag och analyser till koncernledning, investerare och externa intressenter
Äga och vidareutveckla koncernens budget- och prognosprocesser
Arbeta nära redovisningsfunktionen för att säkerställa kvalitet i finansiellt underlag
Arbeta nära verksamheten och lokala bolag i affärsplanering och uppföljning
Delta i systemimplementering och processförbättringar i samband med nya förvärv
Samarbeta med IT och verksamheten för att säkerställa effektiva och integrerade systemflöden
Vem är du?
Relevant akademisk utbildning inom ekonomi, finans eller systemvetenskap
Minst 3-5 års erfarenhet i en controller- eller business controller-roll med fokus på analys och uppföljning
Förmåga att arbeta i en föränderlig och snabbväxande miljö
Förmåga att omsätta analys till konkreta rekommendationer
Erfarenhet av arbete i ERP-system (t.ex. Fortnox) och BI-verktyg (t.ex. Power BI)
Dokumenterad erfarenhet av budgetarbete och prognosprocesser på koncernnivå
Affärsmässig, kommunikativ och van vid att arbeta tvärfunktionellt
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta verksamhetsnära i en affärsstödjande roll
Bakgrund från förvärvsintensiva bolag eller private equity-ägda koncerner
Erfarenhet av systemimplementering eller ERP-migration
Vi erbjuder
Hos Courtier blir du en del av en entreprenöriell miljö med korta beslutsvägar, högt tempo och stor påverkan. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor och goda utvecklingsmöjligheter.
Vi delar lokaler med Lundin Fastighetsbyrå och sitter centralt i fräscha lokaler mitt i Vasastan, Göteborg.
Rapportering och placering
Rapporterar till: Ekonomichef
Arbetsort: Göteborg
Tjänstens omfattning: Heltid
Om Courtier
Vår vision är att bli norra Europas ledande grupp av lokala fastighetsmäklerier. Vi vill skapa en organisation där de bästa lokala mäklarna kan blomstra, där innovation möter tradition, och där kundupplevelsen alltid står i centrum.
Sedan starten 2023 har vi vuxit snabbt med en vision om att förändra fastighetsmarknaden genom att förena de bästa lokala mäklarna under en gemensam organisation. Vår modell bygger på att låta lokala styrkor leva vidare - samtidigt som vi skapar värde genom gemensamma funktioner och arbetssätt. Det kräver rätt bolag, rätt struktur - och rätt människor.
Är du redo att ta nästa steg?
Ansök senast den 29 maj 2026. Urval sker löpande - vänta inte för länge!
I denna rekrytering samarbetar Courtier med BayInCo Finance - Interim Consulting & Recruitment. Frågor om tjänsten besvaras av Lars Andréason på lars.andreason@bayinco.se
På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Om BayInCo
På BayInCo kombinerar vi professionalism, pragmatism och ett genuint personligt förhållningssätt för att leverera resultat som verkligen gör skillnad. Vi nöjer oss inte med att möta förväntningar vi överträffar dem genom expertis, handlingskraft och ett starkt engagemang. Vi förenklar det komplexa, omvandlar idéer till framdrift och fokuserar på resultat som skapar värde för alla parter. Framför allt tror vi att affärer är mänskliga - byggda på förtroende, öppenhet och starka relationer.
Grundat 2018 av erfarna yrkespersoner med en gemensam ambition att utmana normen, byggdes BayInCo på djup kompetens inom affärsinsikter, interimslösningar och rekrytering. Det som började som ett partnerskap utvecklades snabbt till en stark gemenskap - driven av gemensamma värderingar, en passion för människor och en tro på utveckling genom coachning och mentorskap.
Idag är BayInCo ett snabbväxande företag och en pålitlig partner inom tillsättning av kvalificerade specialister inom finans och redovisning - alltid med hjärta, kvalitet och engagemang i fokus.
