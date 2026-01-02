Vill du arbeta som vikarie i grundskolan?
Hofors kommun / Grundskollärarjobb / Hofors Visa alla grundskollärarjobb i Hofors
2026-01-02
, Ovanåker
, Sandviken
, Hedemora
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hofors kommun i Hofors
Hofors är en liten naturskön kommun med stora möjligheter. 35 minuter väster om Gävle och 25 minuter från Falun hittar du Hofors med framgångsrika industrier och serviceföretag i en bra boendemiljö och en väl utbyggd samhällsservice. Här bor du billigt och lever rikt - oavsett om du väljer tätorten Hofors eller det mer lantliga Torsåker. Med stort utbud av idrott, kultur, natur och föreningsliv inpå knuten finns goda förutsättningar för dig och din kompetens att utvecklas. Kommunen har cirka 9350 invånare och ungefär 890 anställda.
Gemensamt arbetar Hofors kommuns medarbetare efter värdegrunden respekt, professionalism och ansvar. Läs mer på www.hofors.se
Barn- och utbildningsnämnden i Hofors kommun består av cirka 1645 barn och elever och 300 tillsvidareanställda medarbetare. Vi söker dig som engagerat vill vara en del av vår grundskoleverksamhet.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Vi söker vikarier till kommunens grundskolor. Att arbeta med barn och ungdomar är roligt, utvecklande och meningsfullt, men det kan också vara utmanande. Det krävs en personlig mognad såsom att kunna behålla lugnet även i kritiska situationer, hjälpa barn att hantera motgångar och konflikter och att respektera barnens integritet.
Vi förväntar oss att du ska kunna leda en klass, allt från förskoleklass till årskurs 9, det är inget krav att vilja vara överallt så lyft gärna fram i din ansökan vilka årskurser du helst önskar arbete med. Det förekommer även arbete i fritidshem.Kvalifikationer
Grundkravet är att du ska ha en avslutad gymnasieutbildning. Det är meriterande om du gått Barn- och fritidsprogrammet eller har en påbörjad lärarutbildning.
Vi ser gärna att du är flerspråkig, men det är ett krav att kunna förstå och göra sig förstådd muntligt på svenska. Du ska kunna kommunicera på svenska med de yngsta barnen i grundskolan och i telefon med vuxna.
För att arbeta som vikarie i grundskolan är det viktigt att du har god förmåga att samarbeta samt är lugn och lyhörd i ditt bemötande. Du tar ansvar och har förmågan att fatta beslut utefter välgrundade avvägningar och prioriteringar.
Innan anställning ska ett giltigt utdrag ur belastningsregistret kunna uppvisas.
ÖVRIGT
OBS! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hofors kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.
Hofors kommun ingår i förvaltningsområde för finska och vi ser positivt på om du som söker arbete hos oss är finsktalande.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297953". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hofors kommun
(org.nr 212000-2296) Kontakt
Administrationen BUN ansokangrundskolan@hofors.se Jobbnummer
9667066