Vill du arbeta som Spannmålsoperatör i Falkenberg? - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Jordbruksmedhjälparjobb i Falkenberg

Prenumerera på nya jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ)

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Jordbruksmedhjälparjobb / Falkenberg2021-06-28Är du plikttrogen och tycker om att arbeta effektivt? Då har vi ett jobb för dig!Som spannmålsoperatör kommer du vara en del i den dagliga driften och ingå i bemanningen under spannmålsskörd med förekommande uppgifter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara ta emot leveranser av spannmål som inkommer med lastbil/traktor och liknande. Det görs genom att man hjälper till med avlastning, mätning, registrering samt sortering av spannmålet.För att passa i rollen är det viktigt att du är en person som gillar att vara ute i verksamheten och jobba praktiskt med alla förekommande arbetsuppgifter i produktion. Du bör vara en lagspelare som trivs med att såväl tillhöra som att tillföra i laget. Det är viktigt att du är driven, noggrann och tycker om att ha ordning och reda omkring dig. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo, är stresstålig och klarar samtidigt av att hantera snabba omställningar.För att vara aktuell till tjänstenDu kommer att arbeta dagtid 07-16 och det kommer finnas möjlighet till övertid och arbete på helger vid behov. Tjänsten kommer att vara mellan 21 juli-17 september med möjlighet till viss förlängning.Vi arbetar löpande med urval och intervjuer, sök därför tjänsten redan idag!2021-06-28Vi söker dig som vill jobba heltid under cirka 2 månader.Som person är ansvarsfull, driven och trivs med fysiskt arbete.Därtill har/är du:Gymnasieexamen (gärna inom natur-/lantbruk)B-körkortBra kommunikation på svenska i tal och skriftOstraffad i belastningsregistretFysiskt stark och inte rädd för att ta i då arbetet är fysiskt krävandeMeriterande:Utbildning inom natur-/lantbrukTruckkortMångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 11 dagar - 3 månFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-11Studentconsulting Sweden AB (Publ)5834776