Vill du arbeta som personlig assistent i sommar?
Då ska du söka detta sommarjobb som även kan ge dig extrainkomster under året och chans till sommarjobb i flera år.
Vi söker nu en personlig assistent till en ung man som bor i Lidköping. Han har en stor portion humor och tycker om att skapa/pyssla, titta på film och serier mm.
Du som söker detta jobb har fyllt 18 år och bör ha lätt att läsa av och känna in andra människor, vara trygg i dig själv och med humor. Arbetet innebär att man bla är med vid omvårdnad, förflyttningar, hushållssysslor och aktiviteter. Arbetet innebär också att man är med och assisterar vid daglig verksamhet. Som hans personliga assistent hjälper du till med kommunikation och behöver behärska det svenska språket. Då egen bil finns så är körkort meriterande. Att man är rökfri är ett krav.
Semestervikariat ca vecka 25-34 med tjänstgöringsgrad ca 85%. Man arbetar dygnspass från morgon till morgon med sovande jour. Du får introduktion av vana assistenter innan vikariatets början.
Kollektivavtal Personlig assistent Fremia-Kommunal.
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev märkt "Lid" redan idag då urval sker löpande.
Vi kommer kontakta de som blir aktuella för intervju och vi efterfrågar referenser.
SkaraborgsAssistans begär utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos minderåriga samt hos vissa vuxna. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Registerutdraget du ska använda heter - https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
SkaraborgsAssistans är ett brukarkooperativ som ägs och drivs av medlemmarna själva helt utan vinstintresse. Vi är idag 46 medlemmar med ca 300 personliga assistenter och vi är själva arbetsledare alternativt har en vice arbetsledare för våra egna assistenter. SkaraborgsAssistans har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret. Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Det är viktigt att du ska trivas hos på SkaraborgsAssistans och vi vill erbjuda trivsel och samhörighet till din som anställd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: info@skaraborgsassistans.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är ""LID"".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skaraborgsassistans Ekonomisk fören
531 43 LIDKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
