Vill du arbeta som personlig assistent i Boden

Alter Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Boden
2026-07-06


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Boden, Luleå, Älvsbyn, Piteå, Kalix eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Alter Assistans AB i Boden, Luleå, Älvsbyn, Piteå, Skellefteå eller i hela Sverige

Alter Assistans vision är att vara nära. Hela vår organisation är uppbyggd på närhet till kunder och medarbetare. Tillsammans planerar, genomför, utvärderar och förbättrar vi kundens situation.
Brinner du för att arbeta med människor och vill ha ett meningsfullt och givande arbeta så är du välkommen att söka som personlig assistent till en av våra kunder i Boden
Arbetstiden kan variera dag, kväll och helg. Periodvis kan även natt förekomma.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: anita@alterassitans.se

Arbetsgivare
Alter Assistans AB (org.nr 559207-3000)

Kontakt
Anita Liljeholm
anita@alterassistans.se

Jobbnummer
9994282

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