Vill du arbeta som personlig assistent i Boden
Alter Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Boden Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Boden
2026-07-06
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alter Assistans AB i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Alter Assistans vision är att vara nära. Hela vår organisation är uppbyggd på närhet till kunder och medarbetare. Tillsammans planerar, genomför, utvärderar och förbättrar vi kundens situation.
Brinner du för att arbeta med människor och vill ha ett meningsfullt och givande arbeta så är du välkommen att söka som personlig assistent till en av våra kunder i Boden
Arbetstiden kan variera dag, kväll och helg. Periodvis kan även natt förekomma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: anita@alterassitans.se Arbetsgivare Alter Assistans AB
(org.nr 559207-3000) Kontakt
Anita Liljeholm anita@alterassistans.se Jobbnummer
9994282