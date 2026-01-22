Vill du arbeta som lärare i spanska?
Älvsbyns Kommun / Grundskollärarjobb / Älvsbyn Visa alla grundskollärarjobb i Älvsbyn
2026-01-22
, Boden
, Piteå
, Luleå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älvsbyns Kommun i Älvsbyn
Varmt välkommen till Älvsbyn. I Älvsbyns kommun hjälper vi varandra och arbetar tillsammans för att uppnå goda resultat. I Älvsbyn är vi måna om den yngre generationens medborgare och deras utbildning. Här samarbetar vi från liten till stor, från förskola till vuxenutbildning för att ge alla förutsättningar att kunna, vilja och våga omsätta sina drömmar! Barns och elevers utbildningstid ska präglas av delaktighet, variation, igenkännande och framtidstro. Nu har du möjlighet att bli en del av skolan i Älvsbyns kommun där verksamheteten utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet och där vi fokuserar på kunskap och goda relationer. Du får möjlighet att få vara en del i en lärande organisation där kreativitet, inflytande och samarbete genomsyrar det livslånga lärandet, idag och i framtiden. Vi ser fram emot din ansökan hos oss!Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Som lärare i Spanska kommer du att arbeta på tre enheter; Parkskolan åk 3-6, Älvåkraskolan åk 7-9 samt Älvsbyns Gymnasium. Läs mer om våra skolor på alvsbyn.se eller klicka här.
Huvuddelen av tjänsten är mot Älvåkraskolan som är en grundskola med cirka 260 elever. Skolan är centralt belägen med naturen alldeles runt knuten, samtidigt som det är nära till samhällets centrum. Just nu är Älvåkraskolan inne i ett spännande förändringsarbete så du kommer till ett engagerat kollegium med höga ambitioner.Dina arbetsuppgifter
Du har som huvuduppgift att ansvara för att planera, genomföra och efterarbeta undervisningen i spanska från åk 6-9 samt inom gymnasiet.
I ditt uppdrag som lärare vill vi att du motiverar och ger varje elev möjlighet att utvecklas med framgång. Du bidrar aktivt till skolans hela utveckling inom ditt ämnesområde och tar ansvar för att eleverna når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i spanska.
Du är en tydlig ledare som arbetar aktivt för trygghet och studiero i ett kreativt klassrum där eleverna görs delaktiga. Du undervisar på ett inspirerande sätt och engagerar dig och har tilltro till eleverna och i deras väg mot sina mål.
Du är beredd att tillsammans med kollegor reflektera kring ditt och andras förhållningssätt och bemötande. God insikt i skolans uppdrag och kunskap om gällande styrningar är en förutsättning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Hos oss har du tillgång till förmåner såsom semesterväxling, löneväxling och möjlighet till distansarbete. Vi värnar om ett långsiktigt hållbart arbetsliv och strävar efter en god balans mellan arbete och fritid. Som anställd hos oss får du både yrkesmässig och personlig utveckling. För att läsa mer om våra förmåner klicka här Personalförmåner | Älvsbyns kommun
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-08-12.
Provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas.
Sista ansökningsdag 2026-02-22
Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.Ersättning
Lönen är individuell, ange gärna löneanspråk.
Allmänt
Anställningsvillkor enligt avtal. Kommunen strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt ökad mångfald inom alla yrkesområden.
Inför rekryteringsarbetet har Älvsbyns kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Älvsbyn är Norrbottens pärla.
I vår kommun får cirka 8 000 människor möjligheten att arbeta, bo och leva nära naturen. Vi är stolta över skolorna för de yngre och omsorgen av de äldre. Många är engagerade inom föreningslivet och det gör vår kommun levande och livskraftig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsbyns kommun
(org.nr 212000-2734), https://www.alvsbyn.se/arbete-och-karriar/lediga-jobb/ Jobbnummer
9699750