Vill du arbeta som grisstyckare på KLS?
KLS Ugglarps AB / Slaktarjobb / Kalmar Visa alla slaktarjobb i Kalmar
2025-09-26
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KLS Ugglarps AB i Kalmar
, Hörby
, Lund
, Borås
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som har erfarenhet eller ett intresse för yrket och som vill arbeta inom en bransch som har stor efterfrågan på arbetskraft.
Arbetet innebär en del tunga lyft och andra moment som sker i en sval miljö där god fysik är viktigt för att orka med arbetet. Tidigare erfarenhet av styckning samt intresse för charkuterier och tillverkning av charkuteriprodukter är meriterande.
Har du inte redan den kompetens som efterfrågas så kan du få gå en utbildning för att kunna arbeta som styckare. Behörig för att söka till utbildningen är du som är arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen och som efter arbetsmarknadspolitisk bedömning uppfyller villkoren att delta i arbetsmarknadspolitiska program.
Då företaget strävar efter en jämn fördelning av män och kvinnor på arbetsplatsen ser vi gärna kvinnliga sökande.
Utbildningen bedrivs av ASTAR i samarbete med KLS och Arbetsförmedlingen.
Planerad start för utbildningen är november 2025.
Välkommen med din ansökan!
OBS! Om du har Skyddad Identitet behöver du kontakta din ansvarige arbetsförmedlare för att anmäla ditt intresse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KLS Ugglarps AB
(org.nr 556740-8439)
Södra vägen 60 (visa karta
)
392 45 KALMAR Jobbnummer
9528383