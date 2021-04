Vill du arbeta som ekonomiassistent och kan börja omgående? - Bravura Sverige AB - Ekonomiassistentjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Bravura Sverige AB

Bravura Sverige AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm2021-04-05Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-05Det här är ett konsultuppdrag på heltid som initialt varar i 6 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos företaget. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget då företaget har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och företaget en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.Bravura söker för en kunds räkning medarbetare inom ekonomi. Vårt kundföretag verkar i en teknisk bransch och är en aktör i framkant inom sitt område. Du kommer vid inledande samtal få reda på vilket kundföretaget är. Bravura är ett tillväxtföretag och har sedan starten 2008 vuxit till en väletablerad aktör på den svenska marknaden för rekrytering och bemanning. Idag är vi ett av de snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretagen i Sverige och vi har utsetts till Gasellföretag sex år i rad. Vi arbetar för att stärka företag genom människor och människor genom jobb. Oavsett om du är på väg att byta bransch, ta nästa steg i karriären eller vill komma in på arbetsmarknaden så är vi här för dig. Vi matchar dagligen kandidater med framtida arbetsgivare och letar ständigt efter nya talanger.I tjänsten arbetar du med varierade uppgifter inom företagets faktureringsavdelning. Du ger support såväl internt som externt och hanterar det dagliga inflödet av förfrågningar och ärenden gällande fakturor. Faktureringsärendena är av varierad komplexitet och du förväntas alltid ge förstklassig support i de ärenden du tar dig an. Du arbetar såväl med löpande uppgifter som med felsökning i fakturaflödet, där du utreder, analyserar och åtgärdar eventuella fakturaavvikelser. I rollen ingår det till viss del även posthantering.Du ingår i ett kompetent faktureringsteam och tillsammans är ni 18 personer. Du arbetar nära dina kollegor på avdelningen samt med andra ekonomiavdelningar. Tillsammans utgör ni en viktig funktion för att skapa ett effektivt och välfungerande ekonomiarbete på företaget.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Minst ett års erfarenhet av arbete med ekonomirelaterade uppgifter, exempelvis ekonomiassistent inom kund- eller leverantörsreskontraMeriterande med eftergymnasial utbildning inom ekonomiMeriterande om du tidigare arbetat i kundsupport eller annan servicerelaterad rollGoda kunskaper i Excel och OfficepaketetDu uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelskaFör att lyckas i rollen tror vi att du som söker är en person som vill ta ansvar för ditt eget arbete och driva det självständigt framåt. Du är relationsorienterad och tycker om att ha många kontaktytor. För att trivas i rollen gillar du att ha tempo i ditt arbete och du kan snabbt ställa om efter nya förutsättningar. Du är lösningsfokuserad, har förmågan att ta egna initiativ och du är strukturerad i ditt arbetssätt.Övrig information:Start: April 2021Plats: Solna, StockholmLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna här: http://bravura.se/min-profil/fragor-och-svar/ Har du specifika frågor om tjänsten ber vi dig att mejla info@bravura.se så hjälper någon i teamet dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: Ekonomiassistent, ekonomi, assistent, redovisning, löpande redovisning, redovisningsassistent, reskontra, leverantörsreskontra, kundreskontra, bokföring, löpande bokföring, fakturahantering, heltid, Stockholm, omgåendeVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Bravura Sverige AB5671950