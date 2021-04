Vill du arbeta på höga höjder som installatör? - Framtiden i Sverige AB - Driftmaskinistjobb i Linköping

Framtiden i Sverige AB / Driftmaskinistjobb / Linköping2021-04-02Vill du vara med och bygga upp Sveriges infrastruktur inom mobilnät? Älskar du höga höjder och spännande teknik? Då kan tjänsten som masttekniker vara helt rätt för dig. Sök redan idag eller tipsa någon du känner!2021-04-02I rollen som masttekniker arbetar du med installation och service av telekomutrustning som sitter i mobilmaster runt om i Södra Sverige. Du arbetar hela vägen från boden till antennen så mastklättring är endast en del av ditt arbete - mycket av arbetet utförs från marken.Du jobbar med både fysisk utrustning och mjukvara som du monterar, byter ut och uppdaterar. I tjänsten ingår även en hel del dokumentation kring utfört arbete.I tjänsten som masttekniker får du ett spännande arbete med mycket ansvar. Mer information ges vid intervju.Vår kund arbetar med el och teleinfrastruktur. De finns i hela världen och är cirka 3000 anställda totalt. I Sverige arbetar idag ca 200 personer. I Linköping arbetar företaget med installation, resurskonsulting, helpdesk samt fältverksamhet inom el/tele.Skallkrav:El eller teknik på gymnasienivåSvenskaKörkortUtdrag ut belastningsregister kommer krävasDatavanaMeriterande:FritidsklättrareErfarenhet av nätverk och fiberPersonliga egenskaper och beteenden:Det är ett mycket självständigt arbete och du arbetar många gånger ensam - även om din kollega inte är långt ifrån. Det krävs att du har förmågan att arbeta på egen hand och lösa problem som dyker upp på ett självständigt sätt. Du som söker tjänsten som mobil tekniker behöver uppfylla ett första krav att inte vara höjdrädd då din arbetsplats under delar av arbetsdagen kommer att vara 80-90 meter upp i luften.Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas tav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Tillträde: OmgåendeOrt: LinköpingTjänsten kräver att du ligger borta en del veckor - då oftast måndag till torsdag.Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671196