Vill du arbeta med teknisk dokumentation? Se hit!

Vi söker nu dig som vill jobba som teknisk skribent/informatör i en viktig verksamhet där teknik, struktur och kommunikation möts. Du kommer att skapa och uppdatera manualer, tekniskt utbildningsmaterial och teknisk dokumentation för komplexa system. Uppdraget passar dig som är både strukturerad, nyfiken och kommunikativ, och som gillar att samarbeta med olika teknikroller för att förstå helheten.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Som Teknikinformatör på detta uppdrag är du spindeln i nätet som säkerställer att all teknisk dokumentation är av högsta kvalitet. Du spelar en avgörande roll i att göra komplexa tekniska koncept tillgängliga och begripliga för en bred publik, vilket är centralt för produktens användbarhet och framgång.
Du erbjuds
Arbete på ett globalt högteknologiskt företag
Möjlighet att växa med uppgiftenDina arbetsuppgifter
Säkerställa att teknisk dokumentation är korrekt, tydlig och användarvänlig.
Ta fram och uppdatera teknisk dokumentation, inklusive tekniska manualer, handböcker och instruktioner enligt S1000D.
Arbeta med information på både svenska och engelska.
Använda STE för att göra komplexa tekniska koncept lättbegripliga.
Vi söker dig som
Har Teknisk bakgrund (från Yrkeshögskola till Civil inom något teknikområde som data, elektronik, mekanik, el, etc.)
Förmåga att skriva tydligt och strukturerat på svenska och engelska
Har erfarenhet av att jobba med XML, metadata, och gärna dokumentations verktyg
Har tidigare jobbat med liknande inom exempelvis försvaret eller SAAB
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att arbeta enligt S1000D-standarden
Har elkunskap
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ordningsam
Ansvarstagande
Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
