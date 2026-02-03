Vill du arbeta med teknisk dokumentation? Se hit!
Vi söker nu dig som vill jobba som teknisk skribent/informatör i en viktig verksamhet där teknik, struktur och kommunikation möts. Du kommer att skapa och uppdatera manualer, tekniskt utbildningsmaterial och teknisk dokumentation för komplexa system. Uppdraget passar dig som är både strukturerad, nyfiken och kommunikativ, och som gillar att samarbeta med olika teknikroller för att förstå helheten.
OM TJÄNSTEN
Till en av våra kunder inom försvarsindustrin söker vi nu en noggrann och strukturerad teknisk dokumentatör. Vi letar efter dig med stort intresse för att skapa tydlig och användarvänlig dokumentation för avancerade tekniska produkter. Rollen är en central del i att säkerställa att komplexa system kan användas, underhållas och vidareutvecklas på ett säkert och effektivt sätt. Du ansvarar för att skapa och uppdatera dokumentation som manualer, underhållsinstruktioner, systembeskrivningar och utbildningsmaterial - alltid med fokus på tydlighet och användarvänlighet.
Rollen är säkerhetsklassad vilket innebär att en godkänd säkerhetsprövning är ett krav för tjänsten.
Du erbjuds
• Arbete på ett globalt högteknologiskt företag
• Möjlighet att växa med uppgiften
• En dedikerad och engagerad konsultchef från Academic Work som följer dig och din utveckling under uppdraget
Dina arbetsuppgifter
• Säkerställa att teknisk dokumentation är korrekt, tydlig och användarvänlig.
• Ta fram och uppdatera teknisk dokumentation, inklusive tekniska manualer, handböcker och instruktioner enligt S1000D.
• Arbeta med information på både svenska och engelska.
• Använda STE för att göra komplexa tekniska koncept lättbegripliga.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad eftergymnasial utbildning inom teknik, så som elektronik, mekanik, el eller liknande område
• Har förmåga och intresse för att skriva tydligt och strukturerat på både svenska och engelska
• Har erfarenhet av att jobba med XML, metadata, och gärna något dokumentationsverktyg
• Har svenskt medborgarskap då tjänsten är säkerhetsklassad
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta enligt S1000D-standarden
• Elkunskaper
• Tidigare erfarenhet från en liknande roll inom försvaret
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
