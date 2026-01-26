Vill du arbeta med oss som vikarie i sommar
Attendo Sverige AB / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2026-01-26
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Attendo Sverige AB i Uppsala
, Sigtuna
, Österåker
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Välkommen till Attendo där du kan göra skillnad
Attendo Sandelska huset är ett äldreboende i Gamla Uppsala. Vi har en stabil arbetsgrupp, men behöver bli fler under våren och sommaren. Så övriga kan få väl förtjänt semester.
Vi söker dig som drivs av att arbeta med människor och göra verklig skillnad för de som bor hos oss varje dag. Du har en förmåga att stärka och stödja kunderna i alla delar av vardagen.
Som person är du noggrann och engagerad . Du har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker dig med undersköterskeutbildning och som har erfarenhet av omvårdnadsarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet från omsorgsarbete i äldreomsorgen samt delegering. Du kanske utbildar dig till undersköterska, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut detta är också en lämplig bakgrund för att vara vikarie hos oss Publiceringsdatum2026-01-26Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning om minst 1350p.
Yrkesbevis från Socialstyrelsen eller intyg från nuvarande/tidigare arbetsgivare gällande tillsvidareanställning som undersköterska.
Annan pågående utbildning inom vård
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för vård av äldre och kan se individens behov. Att ha en arbetsledande roll är stimulerande och du gillar att handleda dina kollegor i hälso- och sjukvårdsfrågor.
Stämmer beskrivningen in på dig? Sök redan idag!
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, via samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 26-03-15 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: (Namn och kontaktuppgifter till rekryteringsansvarig för annonsen)
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7111156-1806465". Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Vattholmavägen 12 A (visa karta
)
754 19 UPPSALA Arbetsplats
Attendo Sverige Jobbnummer
9703311