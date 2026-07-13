Vill du arbeta med människor, ledarskap och kvalitet?
Carelli Assistans AB / Sjukvårdschefsjobb / Karlshamn Visa alla sjukvårdschefsjobb i Karlshamn
2026-07-13
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, Sölvesborg
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Nu söker vi en områdeschef som vill vara med och skapa förutsättningar för både kunder och medarbetare att utvecklas, trivas och lyckas. Hos oss blir du en viktig del av en verksamhet där kvalitet, omtanke och professionellt ledarskap går hand i hand.
Som områdeschef har du det yttersta ansvaret för kundens personliga assistans, dess kvalité och genomförande. Du har även arbetsgivaransvaret för de personliga assistenter som arbetar i dina kundgrupper. I rollen ingår både kundmöten, APT, samverkan med kommuner och myndigheter, men framför allt att vara lyhörd inför kundernas behov samt en närvarande och stöttande ledare för dina medarbetare.
Du utgår från kontoret i Nacka, men besöker dina kunder och medarbetare regelbundet. Dina kunder finns i Oxelösund, Trosa, Gävle, Nynäshamn samt Stockholm. Hos oss får du stort eget ansvar och frihet att lägga upp din arbetsdag på ett sätt som fungerar för både verksamheten och dig. Vi värdesätter en god balans mellan arbete och fritid och erbjuder därför möjlighet att arbeta hemifrån en del av arbetstiden.
Vem är du?
En empatisk och trygg ledare, med erfarenhet inom personlig assistans. Du har relevant utbildning eller erfarenhet inom vård och omsorg. Administrativ kompetens, van att hantera olika system är ett krav för rollen.
En hälsning från din framtida chef
"Jag ser verkligen fram emot att få välkomna dig till oss! Här kliver du in i ett engagerat gäng där vi stöttar varandra och har höga ambitioner tillsammans. Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och växa – och som områdeschef kommer du att spela en avgörande roll i att göra verklig skillnad, varje dag." – Ann-Catrin Sjölander, biträdande verksamhetschef
Vad får du av oss som arbetsgivare?
En meningsfull roll där du får påverka och utveckla
Kunniga kollegor och god gemenskap
Möjlighet till distansarbete, då verksamheten tillåter
Kompetensutveckling Publiceringsdatum2026-07-13Övrig information
Körkort behörighet B är ett krav. Provanställning tillämpas.
Belastningsregister lämnas, om du blir kallad på intervju.
Carelli Assistans är ett företag som erbjuder personlig assistans till vuxna, barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vi är assistansbolaget med ett stort personligt engagemang. Vi är verksamma över hela Sverige och anordnar personlig assistans under värdegrunden personlighet, trygghet och individen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carelli Assistans AB
(org.nr 556909-8063)
Biblioteksgatan 4 (visa karta
)
374 35 KARLSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Biträdande verksamhetschef
Ann-Catrin Sjölander ann-catrin.sjolander@carelli.se 0770176030 Jobbnummer
10001175