Vill du arbeta med kvalitetskontroll och utveckling?
2025-10-02
Nu söker vi på Orica en noggrann och engagerad laboratorietekniker/laboratorieingenjör till vårt analyslaboratorium i Gyttorp. Om du brinner för kvalitetssäkring, ständiga förbättringar och vill bidra till utvecklingen av produkter inom modern pyroteknik - då kan detta vara rollen för dig!
Om rollen
Vår kollega går i pension och det är dags att hitta dennes efterträdare. Som laboratorietekniker/ laboratorieingenjör hos oss får du en nyckelroll i att säkerställa kvaliteten på våra råvaror, komponenter och färdiga produkter. Du arbetar både med kemiska och fysikaliska analyser, miljöanalyser och stödjer produktutveckling inom pyroteknik.
Den här rollen erbjuder möjlighet till en långsiktig karriär hos ett väletablerat, internationellt och branschledande företag som prioriterar medarbetarutveckling och uppmuntrar individer att uppnå ambitiösa karriärmål.
Är du redo att ta över stafettpinnen och bidra med din kompetens? Skicka in din ansökan redan idag och forma framtiden tillsammans med oss!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra kvalitetskontroller av startmaterial, halvfabrikat och färdiga produkter enligt specifikationer.
Samla in, förbereda, testa och analysera olika typer av prover.
Medverka i metodutveckling, kontinuerlig förbättring och icke-rutinmässig analys/rapportering.
Vara ett viktigt stöd vid utveckling av nya och befintliga produkter och processer.
Arbeta enligt kraven i ISO 9001 kvalitetsledningsystem.
Viktiga egenskaper för att lyckas i rollen
Kvalitetsmedveten och noggrann
Hög medvetenhet om säkerhetsaspekter vid hantering av energetiskt material
Flexibel och lösningsorienterad
Kommunikativ
Förmåga att planera och lägga upp arbetet på ett effektivt sätt
Motiverad att jobba med ständiga förbättringar

Publiceringsdatum
2025-10-02

Kvalifikationer
Akademisk utbildning med naturvetenskaplig och/eller kemisk inriktning
Erfarenhet av provning och laborativ verksamhet
Förmåga att arbeta självständigt, målinriktat och driva förbättringar
God kommunikations- och samarbetsförmåga
Intresse för planering och samordning av laboratoriearbete
Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift
Om Orica
På Orica är det kraften hos våra medarbetare som driver förändring och formar vår framtid. Varje dag, över hela världen, hjälper våra medarbetare till att mobilisera viktiga resurser som är avgörande för framgång.
Sedan starten 1874 har vi vuxit till att bli världsledande inom sprängmedel och tändsystem för civilt bruk. Vi är specialiserade inom gruv- och tunnelbrytning och levererar innovativa lösningar för ökad produktivitet och säkerhet. Vårt diversifierade team med över 13 000 medarbetare i hela världen jobbar dagligen med att göra våra kunder framgångsrika.
Vad vi erbjuder
Du blir en del av vår globala organisation där vi erbjuder en mångsidig och samarbetsvänlig kultur som främjar relationer och lärande mellan globala och lokala team.
Vi har förmånliga arbetsvillkor och en möjlighet att lära från kompetenta kollegor inom olika områden. Låt din unika potential blomstra i en trygg och stöttande arbetsmiljö!
Vi respekterar och värdesätter alla
Orica främjar en kultur av mångfald och inkludering med lika möjligheter överallt där vi verkar. Vi behandlar alla våra medarbetare och sökande med rättvisa, värdighet och respekt.
Det är en spännande tid att ansluta sig till oss - tillsammans formar vi framtiden!
Arbetstider: Heltid, dagtid
Tillträde: Så snart som möjligt enligt överenskommelse. Urval sker löpande.
Placeringsort: Gyttorp
Ansökan: Sker så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orica Sweden AB
(org.nr 556012-5246), https://www.orica.com/
Hälleforsvägen (visa karta
)
713 01 NORA Jobbnummer
9537697