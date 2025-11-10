Vill du arbeta med fondtillsyn och ny lagstiftning?
2025-11-10
Är du intresserad av fondmarknaden och vill bidra till att säkerställa att nya regler införs korrekt i praktiken? Vi söker nu en engagerad medarbetare till enheten för fondtillsyn för en visstidsanställning.
Om jobbet
På enheten Fondtillsyn arbetar vi med tillsynen av den svenska fondmarknaden - ett område som är centralt för både sparare och samhällsekonomin. Vårt uppdrag är att säkerställa att fondaktörer följer regelverket, agerar ansvarsfullt och bidrar till en sund och stabil finansmarknad.
Under 2026 väntas en större ökning av antalet ärenden till följd av nya regler, vilket innebär att fondbestämmelser för merparten av alla fonder behöver ändras. Det beräknas leda till omkring 800-900 ärenden för svenska fonder, samt ett betydande antal ärenden för utländska fonder och förvaltare. För att möta detta behov förstärker vi nu enheten Fondtillsyn med en visstidsanställning en möjlighet för dig som vill bidra i ett viktigt skede och samtidigt få värdefull erfarenhet av fondtillsyn.
Du kommer att få arbeta med tillståndsärenden kopplade till nya och ändrade fondbestämmelser, särskilt avseende likviditetsverktyg. Du ansvarar för att handlägga ärenden korrekt och effektivt, i nära samarbete med kollegor inom enheten och jurister på rättsavdelningen. Beroende på din erfarenhet kan du även komma att få delta i projekt som rör intern och extern kommunikation vid införandet av nya regler.
Enheten Fondtillsyn ansvarar för tillsynen av fondbolag, AIF-förvaltare, fonder och förvaringsinstitut. Arbetet omfattar bland annat löpande tillsyn, stöd i tillståndsärenden, deltagande i regelutvecklingsprojekt, undersökningar, policyfrågor och internationellt samarbete. Fokus ligger på fondmarknaden ur ett konsumentskydds- och stabilitetsperspektiv, inklusive hållbarhetsfrågor.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med tillståndsärenden i en samhällsviktig verksamhet där rättssäkerhet, kvalitet och utveckling står i fokus i en arbetsmiljö som uppmuntrar till kunskapsdelning och initiativtagande.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• Har akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande
• har arbetslivserfarenhet från den finansiella sektorn
• uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har branscherfarenhet av förvaltning, riskhantering eller regelverk kopplat till fondverksamhet eller förvaringsinstitut
• har erfarenhet av att arbeta granskande
• har kunskap om relevanta regelverk inom fondområdet.
Om dig
I det här jobbet behöver du
• bidra till ett gott samarbete
• planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• driva ditt arbete framåt och ta beslut inom ditt ansvarsområde
ta egna initiativ och vara målinriktad.
Fi bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis. Vi använder urvalsfrågor för en objektiv bedömning på lika villkor och du kan på så vis enkelt söka tjänsten.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform:
Anställningen en visstidsanställning under 12 månader. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning:
HeltidKontaktperson för detta jobb
Ann Marie Karlsson, t.f. enhetschef, 08-408 982 50
Sista ansökningsdag:
2025-11-25 Ersättning
Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
Detta är ett heltidsjobb.
