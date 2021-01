Vill du arbeta med el, radio och teknik? Vi söker installationst - Perido AB - Driftmaskinistjobb i Stockholm

Perido AB / Driftmaskinistjobb / Stockholm2021-01-15Har du några års erfarenhet inom el- och teknikbranschen och vill utvecklas mer inom området? Här har du möjlighet att få arbeta i team tillsammans med duktiga kollegor, så tjänsten passar dig som är social och gärna delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper. Är du dessutom både problemlösande och har ett gott öga för service så kan det vara precis dig vi söker. Läs gärna vidare!2021-01-15Perido söker installationstekniker till vår kund, ett bolag som kontinuerligt arbetar med nya IT-lösningar, kortsiktiga som långsiktiga. Uppdraget är fördelat mellan två kontor, där det ena kontoret är beläget bland vackra grönområden norr om Stockholm där antika byggnader och mysiga caféer kännetecknar regionen. Det andra kontoret är placerat i en blomstrande stadsdel väst om Stockholm med en skön stadspuls.I rollen som installationstekniker kommer du bland annat arbeta med att dra fiber, bygga datahallsinstallationer, montera utrustning och dra kablar. Detta innefattar kraftinstallation minus 48 volt och du arbetar med både radio och IT- utrustning. Även felsökning av installationer förekommer. Vidare kommer du att arbeta i ett team om 8-10 personer, där ni tillsammans kommer ta er an olika uppdrag som ni blir tilldelade er och tillsammans delar ni med er av erfarenheter och kunskaper.Dina egenskaperVi söker dig som är bra på att hitta tekniska lösningar, är utåtriktad, social och trivs med att arbeta i team. Har du även förmåga att skapa engagemang och driv bland dina arbetskamrater ser vi det som ett stort plus! Eftersom kundkontakt är en stor del i rollen som installationstekniker lägger vi även stor vikt vid din förmåga att vara flexibel i ditt sätt att agera i olika situationer och gentemot olika personer. Vi ser att du blir motiverad av att ta dig an uppdrag som innefattar fokus och koncentration, samt du är noggrann och tycker att det är viktigt att leverera arbete av god kvalité. På detta bolag finns stor chans till förlängning samt utvecklingsmöjligheter, egenskaper som stabilitet och driv kommer därför båda väl till pass.Är det dig som vi letar efter? Tveka inte, varmt välkommen med din ansökan redan idag!Vi söker dig som har:Gymnasial utbildningNågra års erfarenhet av liknande arbeteErfarenhet av kabeldragningErfarenhet av att arbeta med minus 48 voltDu uttrycker dig mycket väl i tal och skrift, även på engelskaPlus i kanten:Erfarenhet av arbete i datacenterOmfattning och tillträdeHeltid, konsultuppdrag 3-6 månader med god chans till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.Skicka in din ansökanAnsökan görs via vår hemsida. Klicka på knappen ansök och fyll i den efterfrågade informationen. Vid en första kontakt med ansvarig rekryterare får du mer information om kundföretaget och tjänsten. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se så svarar någon av våra rekryteringsassistenter dig. Ange tjänsten referensnummer 31426 i ämnesraden.Om PeridoPerido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig som söker jobb till nästa steg i yrkeslivet! Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och består idag av 50 medarbetare internt och över 600 konsulter på uppdrag över hela landet. Som Perido-konsult blir du en del av vår organisation och växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om Perido via denna länk https://perido.se/for-jobbsokande/ och https://perido.se/om-oss/om-oss-undermeny/. Sista dag att ansöka är 2021-02-14Perido AB5526437