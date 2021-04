Vill du arbeta med bygglov? - Årjängs kommun, Bygg- och miljö - Säkerhetsjobb i Årjäng

Årjängs kommun, Bygg- och miljö / Säkerhetsjobb / Årjäng2021-04-09I Årjängs kommun vill vi möta framtiden med att tänka nytt och annorlunda. Det är viktigt att vi kopplar upp oss mot det som växer, tänker plats och arbetsplats tillsammans och tar vara på möjligheter som finns. Därför har vi idag ett antal pågående samarbeten med bland annat Karlstads universitet och näringslivet. Här finns det utrymme för nya människor och idéer.Var med på resan i Värmlands tillväxtkommun #näringsrikaårjäng2021-04-09Bygglovshandläggare med därtill hörande arbetsuppgifter, samt handlägga ärenden gällande strandskyddsdispenser.Vi söker dig som har lämplig högskoleutbildning, lägst kandidatexamen, eller har annan utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdig. Du får gärna ha goda kunskaper om aktuella lagstiftningar PBL, MB, mm.Även du som har en alldeles ny examen är mycket välkommen att ansöka, då vi ser möjligheter hos dig att bidra med färsk kunskap.Som person har du god förmåga att samarbeta, men även förmågan att självständigt driva ett arbete framåt. Du kan engagera och entusiasmera människor och har en god förmåga att bygga tillitsfulla relationer inom och utanför en organisation.Giltigt B-körkort är ett krav.Vi lägger stor vikt läggs vid personlig lämplighet.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.ÖVRIGTVi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde snarast, enligt överenskommelse., upphör: 2021-12-31 Med möjlighet till förlängning.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Årjängs kommun, Bygg- och miljö5680504