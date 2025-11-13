Vill du arbeta med barn i utsatta situationer?
Alla som vi på Stadsmissionen möter har en berättelse. Berättelser om att hitta någonstans att sova, vara hungrig, ofrivilligt ensam eller vara utsatt för våld och hot. Vi möter människorna bakom berättelserna varje dag, året om. Och vi arbetar varje dag, året om med deras möjlighet till förflyttning för ett bättre liv. Hos Stadsmissionen får du möjlighet att göra skillnad i människors liv på riktigt, bli en del av något större och vara med och skapa ett mänskligare samhälle.
Vårt erbjudande till dig
Östergötlands Stadsmissions verksamhet Familjestödjande insatser som stöttar barn och ungdomar (0-20 år) samt deras familjer till ett bättre liv.
Barn och ungas rättigheter har en naturlig och central plats i verksamhetens uppbyggnad, utveckling och utförande. Målgruppen har varierande social och psykosocial problematik t.ex. relations- eller skolproblem, psykisk ohälsa, samarbetssvårigheter, våld eller annan relationsproblematik mellan föräldrarna och inom familjen kan förekomma.
Vi söker nu en engagerad kollega för ett vikariat under tiden vår socialpedagog är tjänstledig. Hos oss blir du del av en arbetsgrupp med tolv kollegor där du får möjlighet att göra meningsfull skillnad för människor, varje dag. Vi arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle och ser våra medarbetare som vår främsta och viktigaste resurs.
Om jobbet
Som socialpedagog arbetar du utifrån uppdrag främst från socialtjänst. Du ger stödjande insatser till barn och unga där målet kan vara att hantera en uppkommen krissituation eller påfrestande livssituation. Dina arbetsuppgifter inkluderar att underlätta kommunikation och samspel i familjen, stärka relationer, arbeta med konflikthantering och gränssättning eller skapa förutsättningar för struktur. Insatserna kan ges i form av motivationsarbete, stödjande insatser i relation till familjesystem och nätverksorienterat arbete. Du utför insatserna främst i hemmiljö men även i vår verksamhets lokaler. Samverkan med socialtjänst, vård, skola och andra instanser som kan komma att vara av vikt för uppdraget är en viktig del av arbetet.
Är det här du?
Vi söker dig som är kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer, allians och trygghet med deltagare. Du ser möjligheter i varje möte och lösningar inom ramen för verksamhetens uppdrag. Som socialpedagog arbetar du flexibelt och självständigt i dina ärenden men också tillsammans med kollegor. Du samverkar med interna och externa samarbetsparters för att ge deltagaren möjlighet till ett gynnsamt vidare verksamhetsinnehåll. Du behöver därför ha en mycket god förmåga att arbeta i team samtidigt som du självgående och initiativtagande i ditt uppdrag. Kultur- och språkkompetens är önskvärd och meriterande.
Vi vill att du har
Kandidatexamen inom det beteendevetenskapliga fältet så som socionom eller beteendevetare alternativt förskolelärare, arbetsterapeut eller likande utbildning i kombination med relevant vidareutbildning eller erfarenhet.
Kunskap kring barn och ungas utveckling och särskilda utsatthet samt barns förutsättningar. Kunskap om våld i nära relation, hedersrelaterat våld, beroendesjukdom och särskilt utsatta grupper.
B-körkort för manuell växel
Det är meriterande om du har
Kunskap och utbildning i en eller flera metoder och bedömnings- eller kartläggningverktyg som kan vara tillämpbara så som IHF, MI, FREDA, PATRIARK, BRA-samtal, BBIC och TMO
Erfarenhet av socialt arbete så som behandlande/stödjande insatser riktat till barn och unga samt familjer
Språk och kulturkompetens
Vi ser gärna manliga sökande till tjänsten för att öka vår mångfald i gruppen, men det är inget krav.
Välkommen med din ansökan! Rekryteringen sker löpande, så skicka in din ansökan snarast möjligt. Publiceringsdatum2025-11-13Övrig information
Arbetstiden är förlagd främst dagtid men innebär även en del obekväm arbetstid, kvällar och helgdagar beroende på uppdragens karaktär, innehåll och barnets behov.
Vid nyanställning i denna verksamhet begär vi utdrag ur belastningsregistret
Om Stadsmissionen
Östergötlands Stadsmission är inte bara en organisation, det är en rörelse för förändring. Vi tror på att vara närvarande och aktiva i samhället för att skapa en meningsfull påverkan. Genom vårt sociala arbete och vårt starka engagemang strävar vi efter att vara en kraft som ger stöd och hopp till dem i behov. Läs gärna mer om oss på vår https://www.stadsmissionenost.se/ Övrig information
- Är du redo att göra skillnad? Välkommen med din ansökan snarast, rekrytering sker löpande!
- Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan föregås av sex månaders provanställning
- Utdrag ur belastningsregistret krävs vid nyanställning
Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster
Stadsmissionen gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
