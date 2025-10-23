Vill du arbeta i skolan? Bli timvikarie på Nödinge/Kyrkby!
2025-10-23
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Nödinge/Kyrkbyskolan är en F-6 skola som ligger bakom Ale torg i Nödinge.
Skolan är uppdelad i en lågstadiebyggnad och en mellanstadiebyggnad på två sidor om en stor skolgård. Skolan har knappa 700 elever.
Du söker en tjänst som timvikarie i skola/fritids på Nödinge F-3 och/eller Kyrkby 4-6. Arbetsplatsen har ett öppet klimat och det är lätt att känna sig välkommen som ny. Vi har ett nära samarbete med våra timvikarier och arbetar aktivt med att de ska känna sig inkluderade på arbetsplatsen.
Som timvikarie behöver du vara flexibel och initiativtagande då du med kort notis kan bli placerad i olika sammanhang - ibland på flera olika platser samma dag. I största möjliga mån kommer du att få tydliga instruktioner att följa när du ansvarar för en grupp eller en elev, men i vissa situationer kan det ställas krav på dig att själv komma med förslag och idéer på vad som kan göras.
Det kan innebära vikariat både under skoldagen och under fritidsverksamheten, vilket skiljer sig åt på många sätt. Du får givetvis själv uttrycka vilka arbetsuppgifter du är bekväm med att utföra, och vi kommer att försöka ta hänsyn till det i den utsträckning som verksamheten tillåter.
Du har fullgjorda gymnasiestudier och är trygg i din vuxenroll. Du är flexibel och kan anpassa dig till olika situationer. Du vågar ta egna initiativ och kan vara självgående i den mån det behövs. Du är tydlig i din kommunikation både med personal och elever.
All erfarenhet av arbete med barn och unga är meriterande.
Vi kommer att kalla till intervjuer löpande och kommer prioritera sökande som har erfarenhet av arbete med barn och unga.
Det är ofta många sökande på våra vikarieannonser, så det kan dröja länge innan du får återkoppling på din ansökan.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Giltigt utdrag från belastningsregister ska visas upp, via digital brevlåda via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år)
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Ersättning

Timlön
Timlön Så ansöker du
