Vill du arbeta extra som assistent i Ystad?
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ystad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ystad
2026-06-19
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Vill du ha ett meningsfullt extrajobb där du får göra verklig skillnad i någons vardag? Nu söker vi en engagerad och trygg personlig assistent till ett uppdrag i Ystad. Tjänsten passar utmärkt för dig som studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och söker ett givande arbete vid sidan av.Publiceringsdatum2026-06-19Om tjänsten
Du arbetar cirka 6 pass per månad enligt ett fast schema:
Varannan lördag och söndag kl. 08.30–16.30
Varannan fredag kl. 07.30–15.30
Som personlig assistent arbetar du där kunden befinner sig – i skolan, hemma och på olika aktiviteter. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat stöd vid förflyttningar med lift, körning av rullstol, stöd i kommunikation samt hjälp att genomföra vardagliga aktiviteter. Kunden bor tillsammans med sin familj och det finns hund i hemmet, vilket innebär att du behöver tåla pälsdjur.
Tjänsteresor kan förekomma och körkort är ett krav för tjänsten.
Vi söker dig som är:
Lugn, trygg och ansvarstagande
Kommunikativ och lyhörd
Flexibel och lösningsorienterad
Engagerad i att skapa förutsättningar för en fungerande och innehållsrik vardag
Erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638), https://furubodaassistans.se/
Björkhemsvägen 13 (visa karta
)
291 54 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Furuboda Assistans Jobbnummer
9971406