Vill du arbeta dagtid mån-fre som personlig assistent?
2025-12-23
Ort: Ludvika
Anställningsform: Timanställning, möjlighet till längre vikariat på 100%
Arbetstider: Dagtid kl. 07.30-15.30 på vardagar mån-fre
Nu söker vi dig som är en go och glad person med en extra känsla för att hjälpa andra. Du som söker ska vara rökfri, ha körkort med tillgång till bil och ha hjärtat på rätta stället. Tidigare omvårdnadserfarenhet är ett plus men inget krav. Det viktigaste är att du och jag kommer bra överens och trivs med varandra. Jag saknar tal, men visar vad jag vill och känner. Det är jätteviktigt för mig att du får med mig i samtalen även fast jag inte svarar fysiskt.
Vem är jag då?
Jag är en kille på 19 år som bor utanför Ludvika. Jag bor växelvis mellan mina föräldrar och du som assistent arbetar där jag befinner mig. När jag inte är i skolan eller roar mig med annat tycker jag om att vara ute, lyssna på musik och titta på TV.
Tveka inte att söka denna härliga tjänst, du kanske är precis den jag behöver!
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
