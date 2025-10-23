Viktingenjör sökes till Saab Aeronautics
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2025-10-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Är du intresserad av att jobba med utveckling av flygegenskaper inom Saab Aeronautics? Vi erbjuder ett spännande verksamhetsområde som är under förändring och uppbyggnad, med flera nya projekt inom både framtida stridsflyg och inom spaningsflyg. Området är organiserat nära designledning och andra egenskapsgrupper som också har en påverkan på hela farkosten. Vi medverkar centralt i pågående utveckling för att säkerställa att vi på ett strukturerat sätt analyserar och utvecklar konstruktionsunderlag, apparater och komponenter. Vi samverkar även brett inom utvecklingsorganisationen med konstruktörer, produktion, systemutvecklare, designledning i hela produktlivscykeln.
Vårt område växer och behöver nu förstärkas med en viktingenjör. Rollen består till stor del av att analysera, beräkna och optimera egenskaper som vikt, tyngdpunkt och tröghetsmoment. Arbetet innehåller en del praktiska arbetsuppgifter, som att verifiera egenskaperna genom att medverka vid vägningar inom produktion och vägning av komplett flygplan. Arbetet medför att man får en bred förståelse över flygplanets struktur och alla dess subsystem. Du kommer att arbeta med beräkningar, granskning och kravanalys av system och tekniska lösningar.
Din Profil
Vi söker dig med mekanik, produktutveckling eller konstruktionskompetens. Du är högskoleingenjör eller civilingenjör, eller har motsvarande kompetens - gärna med några års relevant erfarenhet. Om du redan har erfarenhet av Gripen är det en fördel, men inte ett krav.
I det dagliga arbetet är du strukturerad och noga med leveranser, samt har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska. Du är en social person som har lätt för att skapa goda relationer med personer i din omgivning och förstår vikten av en bra kundrelation. Vidare är du självorganiserad och en sann lagspelare på samma gång. Du kommer att ha stora möjligheter att utvecklas inom ditt kompetensområde och du kommer att kunna ta initiativ och driva nya projekt inom området.
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom något av följande områden:
*
Produktutveckling, konstruktion och design
*
Arbete med någon av Saab Aeronautics produkter
*
Databaskunskap
*
Granskning/Kravhantering
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av?
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här.
Saab är stolt karriärföretag 2025 - läs mer här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_37449". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9570875