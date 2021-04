Viksjöskolan söker vikarie i SO åk 7-9 - Järfälla kommun, Viksjöskolan - Grundskolelärarjobb i Järfälla

Järfälla kommun, Viksjöskolan / Grundskolelärarjobb / Järfälla2021-04-13Viksjöskolan är en kommunal 7-9-skola med ca 580 elever. På vår skola finns goda resurser som t ex speciallärare, specialpedagog, socialpedagoger, skolpsykolog, kurator, skolsköterska, studie och yrkesvägledare och IT-tekniker.Som nyanställd på Viksjöskolan får du en mentor under ditt första läsår. Du får också många kollegor som samarbetar och utmanar tillsammans. Du får dessutom löpande fortbildning under året.Viksjöskolan har ett eget tillagningskök med mat som uppskattas av både elever och personal och vi serverar dagligen tre rätter samt rikligt med grönsaker av olika slag, och ofta nybakat bröd.Vår skola är en kreativ arbetsplats, där kolleger och klassrum inbjuder till att låta såväl elever som lärare pröva nytt och upptäcka tillsammans. Vi arbetar utifrån vår vision "Vi är framtiden".På Viksjöskolan har vi ett kollegium som samarbetar och utmanar tillsammans och du får flera ämneskollegor att samarbeta med.Titta gärna på vår film https://youtu.be/vNyK-qVPtLI 2021-04-13En av våra SO-lärare ska vara ledig för studier i höst, och vi söker därför en vikarie. Våra SO-lärare undervisar i samtliga SO-ämnen. I alla tjänster ingår även mentorskap för en klass tillsammans med en medmentor. I tjänsten ingår i höst troligen också undervisning i engelska i två klasser.Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och tycker att det är viktigt att utvecklas tillsammans med andra utifrån skolans visionsarbete. Du behöver också ha goda kunskaper i svenska. I våra klassrum har vi SMART-boards och alla elever har tillgång till varsin iPad, så du bör ha intresse och vana av att arbeta med datorer och/eller iPad.ÖVRIGTJärfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbahososs Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde 2021-08-10 eller enligt överenskommelse., upphör: 2021-12-31 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-04Järfälla kommun, Viksjöskolan5688627