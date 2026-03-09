Viksjöskolan söker lärare i Ma/No/Tk
2026-03-09
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Viksjöskolan är en kommunal 7-9-skola med ca 670 elever. På vår skola finns goda resurser som t ex specialpedagog, socialpedagoger, skolpsykolog, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och IT-tekniker.
Som nyanställd på Viksjöskolan får du en mentor under ditt första läsår. Du får också många kollegor som samarbetar och utmanar tillsammans. Du får dessutom löpande fortbildning under året.
Viksjöskolan har ett eget tillagningskök med mat som uppskattas av både elever och personal och vi serverar dagligen tre rätter samt rikligt med grönsaker av olika slag, och ofta nybakat bröd.
Våra fyra No-salar är moderna och välutrustade.
Vår skola är en kreativ arbetsplats, där kolleger och klassrum inbjuder till att låta såväl elever som lärare pröva nytt och upptäcka tillsammans.
På Viksjöskolan:
• är grundsynen att alla vill lyckas.
• har vi ett ledarskap som skapar trygghet, arbetsro och delaktighet.
• blir eleverna väl förberedda för framtiden.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Undervisning i matematik, teknik och samtliga No-ämnen. I alla tjänster ingår även mentorskap för en klass tillsammans med en medmentor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett gott ledarskap, lätt för att samarbeta och god förmåga att skapa goda relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor, och dessutom tycker att det är viktigt att utvecklas tillsammans med andra. Du behöver också ha goda kunskaper i svenska. En svensk lärarlegitimation i de ämnen du ska undervisa i krävs för en tillsvidareanställning.
Behörighet i matematik är meriterande.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.

Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten.
