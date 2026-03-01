Vikingagrillen Gatukök/Grill
Vikingagrillen Food AB / Restaurangbiträdesjobb / Ale Visa alla restaurangbiträdesjobb i Ale
Nu söker vi dig som skulle passa som Gatuköksbiträde hos oss, är du den vi letar efter?
Vi tror att du som söker dig till oss är en serviceinriktad, engagerad, ansvarsfull och glad person som klarar ett snabbt tempo. Du är självgående och vet vad det innebär att ta ansvar. Det är viktigt att du har god social kompetens och gillar att ge det där lilla extra för att kunderna ska lämna oss nöjda och glada. Du kommer att spela en viktig roll i att säkerställa att vårt gatukök fungerar smidigt och att våra gäster får en positiv upplevelse.
Om du har kassavana, tidigare erfarenhet av gatukök eller annan servering av mat är det en fördel. Det är viktigt att du trivs med oss som jobbar här och känner dig bekväm med att jobba i ett tajt team. Då du kommer ha mycket kontakt med våra kunder behöver du kunna prata flytande svenska och vi vill att du som söker jobbet är minst 18 år.
Att jobba hos oss innebär, förutom all kundkontakt, att du kommer få hjälpa till med att preparera råvaror och tillbehör, ta emot kundbeställningar i kassan och tillaga maten på beställning. Emellan serveringarna hjälps vi åt i köket med disk och städ, eller med att ta emot och packa upp varor.
Tjänsten avser en deltidstjänst på cirka 25 timmar i veckan (kan på sikt bli heltid för rätt person) under dagtid, kvällstid och helger.
Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön.
Vi önskar ett personligt brev och ett fullständigt CV då vi vill kunna bedöma bakgrund och kompetenser så rättvist som möjligt.
Vi vill att du har minimum 1 års branchvana som kan styrkas med intyg etc
Då vi har många oseriösa ansökningar så kan vi inte tacka för din ansökan när du skickar den men var så säker på att vi tar emot den och läser den.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vikingagrillen Food AB
(org.nr 556819-5514), https://Vikingagrillen.se
Lilla Kongahällavägen 11 (visa karta
)
442 90 ALE Jobbnummer
9769618