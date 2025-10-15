Viking Beds söker en Produktionschef
Viking Beds of Sweden AB / Chefsjobb
2025-10-15
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
Visa alla jobb hos Viking Beds of Sweden AB i Vetlanda
Om Viking Beds
Med rötterna i möbelriket har viljan att tillverka sängar med högsta kvalitet och komfort funnits hos Viking Beds anda redan från starten. På Viking Beds vill vi att alla ska sova gott, drömma lugnt och få precis den återhämtning som behövs.
Vi erbjuder dig en trivsam arbetsplats med möjlighet till yrkesmässig utveckling i Ekenässjön, där vi har vår produktion och våra kontorsutrymmen i ändamålsenliga lokaler. Viking Beds ska kännetecknas av en god gemenskap och en inkluderande och prestigelös arbetsplatskultur. Idag är vi ungefär 50 medarbetare som tillsammans driver utvecklingen av Viking Beds framåt.
Om uppdraget
Som produktionschef hos oss får du ett helhetsansvar för vår produktion tillsammans med vår produktionsledning och våra operatörer. Du är närmaste chef för den operativa ledningen samt inköp, planering och kvalité. Du arbetar dessutom nära övriga funktioner för att säkerställa att våra produkter håller hög kvalitet och levereras i tid. Du driver förbättringsarbeten och utvecklar våra processer med ett stort engagemang.
Uppdraget innebär att du ska:
Leda och utveckla Viking Beds produktion och inköpsfunktion.
Vara närmste chef för produktionsledare, produktionsplanerare, kvalité samt inköp. Totalt fem medarbetare.
Säkerställa att produktionen uppfyller mål för kvalitet, budget och leverans.
Optimera produktionsflöden och resurser samt arbeta aktivt med förbättringsarbeten.
Säkerställa en god arbetsmiljö och följa gällande arbetsmiljölagstiftning.
Samverka med andra funktioner inom organisationen för Viking Beds bästa.
Fastighetsansvar.
Vara en del av ledningsgruppen och bidra till en god företagskultur.
I uppdraget ingår att såväl internt som externt bevaka och driva utveckling inom ditt ansvarsområde. I uppdraget ingår även övrigt förekommande arbetsuppgifter som främjar Viking Beds utveckling.
Om dig
Vi söker dig som vill vara med och utveckla Viking Beds som företag och har ett intresse för våra produkter. Du är en trygg och engagerad ledare med flera års erfarenhet av att leda en produktion. Du har ett strategiskt sinne, men trivs också med att vara operativ och nära verksamheten. Du är van att arbeta med nyckeltal, budget och förbättringsarbeten, och har en god förståelse för både teknik och människor.
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom teknik, produktion, industriell ekonomi eller motsvarande.
Minst 5 års erfarenhet som produktionschef eller liknande ledarroll.
Efterenhet av inköpsrelaterade processer och arbetsuppgifter.
Erfarenhet av förbättringsarbeten och produktionsoptimering samt logistiska flöden.
Vana att arbeta med affärssystem och produktionsplaneringsverktyg.
Mycket god ledarskapsförmåga och ser vikten av en god arbetsplatskultur.
Prestigelös, strukturerad, analytisk och lösningsorienterad.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi eftersträvar jämställdhet och mångfald och välkomnar alla sökande.
För denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, dock önskar vi din ansökan senast den 28 oktober. Skicka in din ansökan med CV och personligt brev där du beskriver varför du vill arbeta hos oss på Viking Beds och hur dina erfarenheter matchar den utlysta rollen till josefin.bjorlingson@vikingbeds.se
. Märk din ansökan med "Ansökan, produktionschef".
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: josefin.bjorlingson@vikingbeds.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Ansökan, produktionschef"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viking Beds Of Sweden AB
(org.nr 556628-9905), https://vikingbeds.se/
Forngatan16 (visa karta
)
574 50 EKENÄSSJÖN Arbetsplats
Viking Beds of Sweden AB Kontakt
VD
Mattias Hellqvist mattias.hellqvist@vikingbeds.se Jobbnummer
9558000