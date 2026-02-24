Vikariesamordnare Vimarskolan F-6
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun ansvarar för alla pedagogiska verksamheter, från förskola till högskola, och ansvarar även för svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering för nyanlända. Vårt gemensamma mål är att Vimmerby kommuns barn och ungdomar ska få de bästa förutsättningarna att möta framtiden och utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Som vikariesamordnare hos oss har du en central roll i att skapa en trygg och stabil vardag för både elever och kollegor. Du har en central roll med operativt samarbete där du koordinerar och tillsätter vikariebehov, för att säkerställa att undervisningen sker enligt plan. Under skoldagen arbetar du nära verksamheten genom att själv kliva in som vikarie i olika årskurser och ämnen. I det pedagogiska arbetet ansvarar du för att tillsammans med kollegor planera, genomföra och följa upp undervisningen så att varje elev ges de bästa förutsättningarna för att lyckas.
Utöver det direkta arbetet i klassrummet ansvarar du för den långsiktiga resursplaneringen. Det innebär att du planerar kommande vikariat samt rekryterar, väljer ut och introducerar nya vikarier till vår skola. I tjänsten ingår även ett visst ansvar för hanteringen av elevernas digitala enheter, vilket gör att vi söker dig med goda IKT-kunskaper. Du fungerar som en viktig länk mellan elever, föräldrar och personal, och vi ser att du är en person som drivs av att skapa goda relationer och en trygg arbetsmiljö för alla.Kvalifikationer
Du som söker har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matte, svenska och engelska i grundskolan. Du är väl insatt i skolans läroplan och vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning.
Vi söker dig som vill vara med och fortsätta utveckla vår skola. Du har god samarbetsförmåga och planerar, genomför samt utvärderar verksamheten tillsammans med dina kollegor. Reflektion kring lärande är en självklarhet för dig och du delar gärna med dig till andra i det kollegiala lärandet. Du är flexibel och har god pedagogisk insikt. Därtill är du strukturerad och har ett tydligt ledarskap i klassrummet. Erfarenhet av att undervisa elever i anpassad grundskola är meriterande.
