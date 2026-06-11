Vikariesamordnare till Bemanningsenheten
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Oskarshamn Visa alla undersköterskejobb i Oskarshamn
2026-06-11
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Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Nu söker vi en vikariesamordnare till vårt team på Bemanningsenheten, välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Som vikariesamordnare har du tillsammans med dina kollegor ett övergripande ansvar att planera vikarietillsättningen för samtliga enheter inom ÄO och OF, både på kort och på lång sikt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillsätta vikarier och poolpersonal vid arbetstoppar samt korttidsfrånvaro.
I praktiken innebär det att du dagligen ansvarar för kontakten med vikarier vid akut behov, planerar om och flyttar på vikarier och pool samt genom vårt vakanssystem boka in vikarier som önskar arbetspass. Bemanningsenheten är samlad i kontorslandskap och som vikariesamordnare är din arbetstid förlagd till dagtid alla veckan dagar.
Du deltar aktivt i verksamhetens planering, styrning och utveckling för att vi ska nå våra mål och vara en modern organisation.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du som söker till oss har tidigare erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom bemanning eller andra kvalificerade administrativa arbetsuppgifter. Vi ser helst att du har erfarenhet från vård- och omsorgsarbete. Har du dessutom erfarenhet av Visma, Excel, Outlook och Medvind ser vi det som meriterande. Något som också är meriterande är om du har logistiskt tänkande och kunskap av arbetstidslagen.
Då du som vikariesamordnare kommer att ha löpande kontakt med vikarier, medarbetare och chefer är det viktigt att du är bra på att skapa och upprätthålla goda relationer samt har hög serviceförmåga och ett trevligt bemötande. Arbetsbelastningen kommer att variera och därför är det viktigt att du är lugn och stabil i stressiga situationer samt behåller fokus på rätt saker under press.
Som person är du arbetsam, stabil, trygg och lösningsfokuserad. Du vill utveckla din kompetens i enlighet med verksamhetens krav. Avgörande för oss är att du är professionell, lyhörd och kommunikativ samt skapar ett fungerande samarbete med kollegor och kunder.
Vi söker dig som är:
• Lösningsfokuserad och serviceinriktad
• Strukturerad och tycker om ordning och reda
• Ansvarstagande
• Stresstålig
• Van att arbeta självständigt, men är ändå en lagspelare
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse med rekryterande chef.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331448". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns Kommun
(org.nr 212000-0761)
572 28 OSKARSHAMN Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Bemanningsadministratör
Rebecka Rydman Jakobsson rebecka.rydmanjakobsson@oskarshamn.se 010-35 60 000 Jobbnummer
9960236